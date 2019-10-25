Google представила BERT — революционную технологию, которая наделит поисковик способностью понимать человеческий язык

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Google на этой неделе не только совершила прорыв в области квантовых вычислений — группа исследователей поискового гиганта первой достигла квантового превосходства (53-кубитный компьютер Google Sycamore решил задачу, которую невозможно решить на обычных компьютерах), но и добилась огромных успехов на основном поприще. В частности, Google анонсировала крупное обновление поискового алгоритма. Новая технология, основанная на нейронных сетях и глубинном обучении, позволит поисковику лучше понимать запросы на естественном языке.

Речь о технологии анализировать не только основные, но и вспомогательные слова в запросе, например, словосочетания и предлоги. В итоге пользователям больше не придется адаптировать свои запросы под машинный язык для получения релевантных результатов, а использовать естественный язык Иными словами, находить нужную информацию должно стать проще.

Google называет создание технологии BERT «крупнейшим прорывом за последние пять лет и одним из самых крупных достижений в истории поиска». Компания приводит несколько наглядных примеров, как BERT улучшила поисковую выдачу.

Впервые Google рассказала о в ноябре 2018 года. Изначально BERT будет использоваться только для обработки запросов на английском, но в будущем алгоритм научится распознавать и другие языки.

Источник: Google