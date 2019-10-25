Google представила BERT — революционную технологию, которая наделит поисковик способностью понимать человеческий язык
Google на этой неделе не только совершила прорыв в области квантовых вычислений — группа исследователей поискового гиганта первой достигла квантового превосходства (53-кубитный компьютер Google Sycamore решил задачу, которую невозможно решить на обычных компьютерах), но и добилась огромных успехов на основном поприще. В частности, Google анонсировала крупное обновление поискового алгоритма. Новая технология, основанная на нейронных сетях и глубинном обучении, позволит поисковику лучше понимать запросы на естественном языке.
Речь о технологии BERT (полное название — Bidirectional Encoder Representations from Transformers или Двунаправленная нейросеть-кодировщик). Если раньше поисковик Google «понимал» каждый запрос как набор слов, подбирая релевантные результаты по ключевым словам, то с BERT он научится понимать контекст благодаря способность анализировать не только основные, но и вспомогательные слова в запросе, например, словосочетания и предлоги. В итоге пользователям больше не придется адаптировать свои запросы под машинный язык для получения релевантных результатов, а использовать естественный язык — «общаться» с поисковиком, как с живым человеком. Иными словами, находить нужную информацию должно стать проще.
Google называет создание технологии BERT «крупнейшим прорывом за последние пять лет и одним из самых крупных достижений в истории поиска». Компания приводит несколько наглядных примеров, как BERT улучшила поисковую выдачу.
Впервые Google рассказала о BERT в ноябре 2018 года. Изначально BERT будет использоваться только для обработки запросов на английском, но в будущем алгоритм научится распознавать и другие языки.
Источник: Google