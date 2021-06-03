Google представила беспроводные наушники Pixel Buds A стоимостью 99 долларов





Google без предупреждения выпустила Pixel Buds A — удешевленную версию уже знакомых TWS-наушников Pixel Buds, которая ранее фигурировала в слухах и утечках. В США без учета налогов новинка стоит 99 долларов против 179 долларов за Pixel Buds (2020). Предзаказы на американском и канадском сайтах уже открылись, а открытая продажа начнется 17 июня.

Pixel Buds A выглядят практически так же, как Pixel Buds второго поколения, за исключением нескольких мелочей — например, индикатор заряда переехал чуть ниже, а встроенные ушные фиксаторы стали мягче и меньше. Расцветка тоже отличается. На выбор есть два варианта: оливково-зеленый или бело-серый. Внутренняя часть корпуса окрашена в тот же цвет, что и наушники, тогда как в случае Pixel Buds второго поколения внутренняя часть кейса выполнена в черном цвете.

Google Pixel Buds A оснащаются кастомными 12-миллиметровыми динамическими излучателями и сдвоенными направленными микрофонами (каждый) для пассивного шумоподавления и голосового управления. Поддержкой беспроводной зарядки и возможностью регулировать громкость жестом взмахивания пришлось пожертвовать в угоду более доступной цены. Но больше ни на чем другом в Pixel Buds A не сэкономили. Корпус защищен в соответствии с требованиями класса IPX4, так что пот и дождь этой модели не страшны. Кроме того, наушники достаточно умны, чтобы автоматически приостанавливать воспроизведение, стоит только пользователю вынуть их из ушей.

Автономность Google Pixel Buds A — до 5 часов в режиме прослушивания музыки и до 2,5 часа в режиме голосовых звонков. Вместе с комплектным футляром со встроенным аккумулятором можно получить до 24 и 12 часов соответственно. Наушники за 15 минут в кейсе заряжаются настолько, что могут проработать до 3 часов в режиме воспроизведения музыки и до 1,5 часа в режиме голосовой связи. Футляр оснащен разъемом USB-C для зарядки.

В Украине наушники Google Pixel Buds A, как и другие устройства Google, официально продаваться не будет.

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Крупные западные СМИ и блогеры уже опубликовали обзоры Pixel Buds A. Автор техно-сайта The Verge Крис Уэлч положительно отозвался о новинке, заявив, что по качеству звучания удешевленные Pixel Buds A за 99 долларов ничем не уступают стандартным Pixel Buds (2020) за 179 долларов. Владельцы Pixel Buds второго поколения из первой партии жаловались на разрывы соединения и внезапные прерывания воспроизведения. Сообщается, что в новеньких Pixel Buds A разработчики провели работу над ошибками и эти недостатки были устранены.