Google раньше времени показала предполагаемые беспроводные наушники Pixel Buds A





По мере приближения к Google I/O 2021 доносятся утечки о готовящихся новых устройствах компании — помимо смартфона Pixel 5A в планах на обозримое будущее находятся наушники Pixel Buds A. Предполагаемая более доступная альтернатива нынешним Pixel Buds была замечена 9to5Google на рекламном изображении в почтовой рассылке.

На этом изображении наряду с другими устройствами демонстрируются Pixel Buds в зеленом цвете, который не входит в палитру актуальной модели. Внутренняя часть корпуса окрашена в тот же цвет, что и наушники, тогда как в случае Pixel Buds второго поколения внутренняя часть кейса выполнена в черном цвете. Исходя из этого можно предположить, что это новая модель, известная под именем Pixel Buds A.

Внешне Pixel Buds A выглядят практически так же, как Pixel Buds второго поколения, за исключением второго светодиода внутри зарядного футляра — он либо отсутствует, либо просто не изображен на этом рендере.

Да, нельзя исключать, что кто-то просто поработал в графическом редакторе, чтобы на изображении наушники по цвету соответствовали Pixel 5, но это маловероятно. Скорее всего, что это и есть те самые Pixel Buds A, которые в прошлом месяце прошли сертификацию FCC. Предположительно, Pixel Buds A целятся в диапазон от 99 до 129 долларов. Чем Google пришлось пожертвовать по сравнению с классическими Pixel Buds стоимостью 179 долларов, пока остается только гадать.

Владельцы Pixel Buds второго поколения из первой партии жаловались на разрывы соединения, которые компания пыталась решить несколькими обновлениями прошивки. Но, судя по встречающимся до сих пор жалобам в соцсетях, окончательно решить проблемы не удалось. Остается надеяться, что в Pixel Buds A инженеры внесли необходимые улучшения и они не будут подвержены проблеме с потерей соединения.