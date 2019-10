Представлены наушники Pixel Buds 2 со встроенным Google Assistant и беспроводной зарядкой. Они стоят $179 и выйдут только в 2020 году

Компания Google представила второе поколение своих наушников Pixel Buds. которые, в отличие от оригинальной модели 2017 года выпуска, стали полностью беспроводными и более автономными.

Новые Pixel Buds визуально отличаются от своих предшественников прежде всего более объёмной формой. Дизайнерам пришлось использовать «замысловатое оригами», чтобы сделать их более удобными и при этом избежать возможных проблем со звуком. Они плотно сидят в ушах, но пропускают окружающие звуки – об активном шумоподавлении речи не идёт. Вместо этого наушники умеют автоматически регулировать уровень громкости (Adaptive Sound) в зависимости от обстановки, в которой вы находитесь.

Как и прежде, Pixel Buds 2 имеют поддержку Google Assistant. Компания утверждает, что вам не нужно каждый раз брать в руки смартфон, чтобы воспользоваться голосовым помощником, достаточно в любой момент сказать «Okey, Google».

New Pixel Buds have been designed with you in mind: truly wireless, rich sound, clear calls, and an amazingly comfortable and stable fit. #madebygoogle #pixelbuds pic.twitter.com/veXoqq22W3

— Made by Google (@madebygoogle) October 15, 2019