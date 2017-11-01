Google представила новый набор для видеоконференций Hangouts Meet с сенсорным монитором и умной камерой

Компания Google представила новый набор для видеоконференций под названием Hangouts Meet hardware, который в первую очередь рассчитан на корпоративный сегмент. Набор оценивается в $2000 и дополняет выпущенную ранее 55-дюймовую интерактивную доску-монитор Google Jamboard за $6 тыс.

Как явствует из названия, новый набор рассчитан на совместное использование с сервисом видеоконференций Hangouts Meet, появившегося весной после разделения сервиса мгновенного обмена сообщениями и организации видеоконференций Hangouts на два продукта.

В новый комплект Hangouts Meet hardware компания Google, помимо мини-ПК ASUS Chromebox и небольшого квадратного устройства с динамиком, микрофонами и несколькими физическими кнопками управления на корпусе, кладет еще небольшой сенсорный монитор и камеру с углом обзора 120 градусов и поддержкой разрешения 4K. Отметим, что сама камера, разработанная норвежским стартапом Huddly, выделяется еще рядом интеллектуальных функций. В частности, она умеет определять участников конференции и соответствующим образом подстраивать изображение (масштабировать и обрезать). Кстати, в свободной продаже камер Huddly пока нет, так это своего рода эксклюзив.

Мини-ПК ASUS Chromebox, работающий под управлением Chrome OS, может автоматически обновлять все другие устройства из комплекта.

Отдельно отмечается, что до пяти блоков с микрофоном и динамиком при необходимости можно объединить проводным соединением в одну систему.

Сенсорный монитор выступает в роли контроллера, позволяя отслеживать все запланированные на день встречи с полезной информацией из Календаря и присоединяться к ним одним нажатием.

До 50 человек с разных уголков мира могут одновременно участвовать в видеоконференции, при этом участники могут присоединяться к видеовстрече просто нажав на номер телефона, указанный в мероприятии «Календаря» или приглашении на встречу (PIN-код набирать не нужно). Пользователи G Suite Enterprise могут хранить видеозаписи конференций в облачном хранилище Google Drive.

Источник: Google