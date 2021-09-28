



Сьогодні Україні представили новий веб-сайт Google Families із корисними ресурсами для сімей, які виховують дітей у цифровому світі у ці непрості часи. Це сайт для батьків, які хочуть навчити дітей безпеці в Інтернеті, налаштувати батьківський контроль або знайти якісний контент.

«Останнім часом батьки були змушені швидко адаптуватися, коли школи, дитячі садки та літні табори закрилися на карантин. Майже одразу багато дітей звернулися до онлайн-сервісів для навчання та розваг. Бути батьками в наш час – це виховувати перше покоління дітей, яке росте в оточенні технологій, коли технології скрізь – у школі, удома, навіть у кишені» — зазначили в Google.

На сайті Google Families в розділі “Батьківський контроль” зібрані інструменти, що допоможуть батькам встановити для дитини правила користування цифровим контентом.

Так, у додатку Family Link можна встановлювати правила, які допомагатимуть дітям розумно розподіляти час між навчанням, іграми й технологіями. За допомогою Family Link батьки можуть створювати контрольовані облікові записи для своїх дітей, налаштувати час використання пристрою, керувати контентом, який переглядає дитина, і навіть стежити за її місцезнаходженням (якщо дитина має при собі телефон). Ці поради допоможуть сім’ям скористатися всіма перевагами Family Link:

Контролюйте доступ дитини до контенту

У звітах про історію додатків можна переглянути, скільки часу дитина проводить в улюблених додатках. Якщо вам здається, що вона використовує певний додаток забагато, можете обмежити час його використання або ж узагалі приховати його на пристрої дитини. Також можна заохочувати дитину користуватися певними додатками частіше, додавши їх у список завжди дозволених.

Стежте за часом використання пристрою

Дітям важко оцінити, скільки часу вони проводять зі своїми пристроями, тому варто встановити щоденне обмеження, щоб вони навчилися робити перерви. Якщо ви підозрюєте, що дитина допізна користується телефоном, можете також встановити час сну – пристрій буде заблоковано до ранку. Тоді ніщо не перериватиме сон і розпорядок дня дитини.

Допоможіть дитині відкласти телефон

Ви можете будь-коли віддалено заблокувати пристрій дитини, наприклад, коли вона їсть, робить домашнє завдання або коли час зробити перерву. Так ви допоможете дитині відкласти пристрій і зосередитися на інших справах.

Щоб керувати сумісними пристроями Android або Chromebook дитини через Family Link, спершу потрібно завантажити додаток із Google Play або Apple App Store.

Крім цього, в розділі “Батьківський контроль” можна дізнатися більше про функції батьківського контролю, вбудовані в продукти Google, зокрема YouTube Kids чи режим батьківського контролю на YouTube, як налаштувати батьківський контроль у Google Play або як приховати результати відвертого характеру за допомогою Безпечного пошуку.

«Ми постійно співпрацюємо з дітьми та підлітками, батьками, урядами, лідерами галузі та експертами в галузі конфіденційності, безпеки дітей, благополуччя та освіти для створення кращих, безпечних продуктів для дітей та підлітків. Сподіваємось, новий сайт допоможе батькам та сім’ям більш впевнено користуватися сучасними технологіями та інструментами та зробити перебування дітей в Інтернеті більш безпечним» — зазначили в Google.

В розділі “Безпека в Інтернеті й цифровий добробут” можна знайти ресурси, які допоможуть батьками та дітям почуватися безпечно в Інтернеті й сформувати правильні звички користування цифровим контентом.

Разом із фахівцями та педагогами в Google розробили інструменти й ресурси, які допоможуть сім’ям навчитися дбати про свою безпеку в Інтернеті, зокрема тут є статті про те, як зробити онлайн-ігри приємними й корисними; про відповідальне користування соціальними мережами; як знаходити корисний контент тощо.

У розділі “Розваги для всієї сім’ї” можна дізнатися, як за допомогою технологій можна навчатися й розважатися разом із сім’єю. Тут зібрані корисні ресурси, які допоможуть пізнавати світ, навчитися програмувати, розвинути творчі здібності або знайти корисні додатки.

Розділ “Інструменти для навчання” присвячений інструментам, додаткам й платформам, які можуть стати в пригоді як у класі, так і під час дистанційного навчання. Тут зібрана інформація для батьків про інструменти, якими діти користуються під час навчання в класі чи вдома, щоб допомогти їм досягати успіхів, а також про технології, якими користуються педагоги, щоб допомогти дітям у навчанні. Крім того, треба пам’ятати, що різні учні в одному класі вчаться по-різному, тому тут зібрані поради щодо технологій та інструментів, щоб допомогти педагогам задовольнити потреби кожного учня.

На сайті також зібрано добірку різноманітних продуктів, які допоможуть батькам захистити дитину в Інтернеті, знаходити якісний контент і багато іншого, зокрема Google Планета Земля, Google Arts & Culture, додатки, схвалені викладачами, в Google Play або Google for Education.

Джерело: Google Україна