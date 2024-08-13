Google показала Pixel Buds Pro 2 — TWS-наушники с чипом Tensor A1 и улучшенным ANC за $229

Google анонсировала новые беспроводные наушники Pixel Buds Pro 2, которые стали меньше, легче и получили вдвое мощнее активное шумоподавление по сравнению с предыдущей моделью.

Google обновила свою флагманскую линейку беспроводных наушников, представив Pixel Buds Pro 2. Компания существенно усовершенствовала предыдущую модель, уменьшив размер на 27% и сделав наушники легче.

Инженеры Google значительно улучшили активное шумоподавление (ANC). Новая модель лучше фильтрует высокочастотные звуки, приближаясь по эффективности к решениям от Bose. Это стало возможным благодаря новому чипу Tensor A1, который Google разработала специально для этой модели.

Звучание Pixel Buds Pro 2 также претерпело существенные изменения. Наушники оснащены 11-миллиметровыми динамиками, а многоканальная обработка на чипе Tensor A1 добавляет дополнительный сигнальный путь для музыки, не влияя на качество звука при включенном шумоподавлении.

Футляр для зарядки сохранил прежнюю форму, но получил встроенный динамик. Это позволит легко найти потерянные наушники с помощью усовершенствованной сети Find My Device. Сами наушники имеют степень защиты IP54 от пыли и влаги.

Google обновила алгоритмы Clear Calling для улучшения качества голосовых вызовов. Наушники теперь поддерживают функцию обнаружения разговора — они автоматически приостановят воспроизведение музыки и активируют режим прозрачности, когда зафиксируют голос пользователя.

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Время автономной работы Pixel Buds Pro 2 достигает 8 часов непрерывного прослушивания с включенным ANC или до 30 часов с учетом подзарядки от футляра. Наушники поддерживают Bluetooth 5.4 и LE Audio, но все еще не имеют высокобитрейтных кодеков вроде LDAC или AptX Adaptive.

Pixel Buds Pro 2 поступят в продажу 26 сентября по цене $229.

Источник: TheVerge