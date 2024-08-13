Google Pixel 9: мощный процессор Tensor G4, улучшенные камеры и Gemini AI с ценой от $800

В рамках презентации Made by Google 2024 поисковый гигант представил свою новую линейку смартфонов Pixel 9. Кроме включения в серию складного Pixel 9 Fold Pro, компания предложила большее разнообразие традиционных моноблочных устройств.

Базовая модель Pixel 9 оснащена 6,3-дюймовым OLED дисплеем с разрешением FHD+ (2424х1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Яркость дисплея выросла на 35% и теперь составляет 2700 нит. Google отказалась от оптического сканера отпечатков пальцев в дисплее в пользу более надежного ультразвукового решения.

Устройство получило процессор Tensor G4 с главным ядром Cortex-X4, тремя производительными ядрами A720 и четырьмя энергоэффективными ядрами A520. Чипсет также содержит более эффективный модем Exynos 5400, а вот графическое ядро осталось неизменным по сравнению с прошлогодним решением — Mali-G715 (хотя с повышенной частотой). Существенным отличием от прошлогоднего Pixel 8 стала подсистема оперативной памяти — теперь она имеет 12 ГБ вместо 8 ГБ. Это необходимо для запуска функций ИИ на устройстве. Хранилище доступно в версиях 128 и 256 ГБ.

Новая модель Pixel 9 отличается существенно улучшенными камерами. Главная камера на задней панели двойная. В дополнение к 50-мегапиксельному главному модулю также доступен 48-мегапиксельный (против 12 Мп в прошлом году) сверхширокоугольный модуль с поддержкой макро. 10,5-мегапиксельная фронтальная камера наконец-то получила автофокус.

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Емкость батареи немного выросла и теперь составляет 4700 мАч. Google заявляет, что этого достаточно для 24 часов автономной работы, а в режиме Extreme Battery Saver — до 100 часов. Быстрая зарядка позволяет восстановить 55% заряда батареи за 30 минут.

Цена Pixel 9 начинается с $799 за версию с хранилищем емкостью 128 ГБ. На выбор пользователей доступны цвета корпуса Фарфор, Зимний Зеленый, Пион и Обсидиан. Предварительные заказы открываются уже сегодня, а фактические поставки начнутся 22 августа.

Источник: Engadget

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