Много новых изображений Google Pixel 10, Watch 4 и Buds 2a — не только серые

Новый день — новая (даже не одна) утечка о будущих устройствах Google. Предыдущая была всего несколько дней назад. На этот раз появились рекламные изображения смартфонов Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL, умных часов Pixel Watch 4 и беспроводных наушников Pixel Buds 2a. Все гаджеты представлены в новом цвете Moonstone — это главное цветовое решение для линейки Pixel этого года.

Moonstone (Лунный камень) — серый, но с более глубоким и сложным оттенком, чем кажется на первый взгляд. Цвет полностью унифицирован между всеми устройствами, что создает приятное впечатление целостности экосистемы.

Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал в X немало новых изображений устройств Google. Впрочем, в этой утечке не хватает изображений обычного Pixel 10 и Pixel 10 Pro Fold. Хотя ранее уже появлялись кадры Pixel Fold в том же цвете Moonstone, обычный Pixel 10 до сих пор не демонстрировали в таком исполнении. Это вызывает вопрос — почему базовая модель оказалась в стороне от главной визуальной темы?

К тому же, есть еще один противоречивый момент. По слухам, обычный Pixel 10 получит телефото модуль камеры — это впервые для не-Pro версии. Но в то же время Google вроде бы ухудшила две другие камеры. Это может быть попытка искусственно снизить его привлекательность и отграничить от топовой Pro-модели, даже если типы камер у них одинаковые.

Впоследствии Эван Бласс поделился второй волной изображений. Они также демонстрируют устройства Google в цвете Moonstone, но дополнительно можно увидеть Indigo (синий), Jade (зеленый с золотой отделкой) и Obsidian (черный). Цветовая гамма Indigo будет эксклюзивной для базовой модели Pixel 10, тогда как Jade будет доступна для всех моделей Pro. И еще засветилась модель Pixel 10 Pro Fold в цвете Moonstone.

Что касается Pixel Watch 4, старт-часы имеют ремешок Active Band в фиолетовом цвете, который, как считается, называется Iris.

Похоже, Pixel 10 станет «белой вороной» в нынешней линейке, если только Google не скрывает сюрприз — Moonstone-версию, о которой просто еще не просочилась информация. Все детали должны раскрыть во время официальной презентации Made by Google, запланированной 20 августа. Слухи утверждают, что цена базовой модели Pixel 10 начинается с $799, Pixel 10 Pro будет стоить от $999, а за Pixel 10 Pro XL придется заплатить от $1199.

Источник: gsmarena, androidauthority