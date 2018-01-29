Google приступила к продажам камеры Clips с ИИ, которую тренировали профессиональные фотографы

Осенью прошлого года компания Google анонсировала компактную камеру Clips, которая позиционируется в качестве «принципиально нового типа камеры» на базе искусственного интеллекта. Камера постоянно активна и сама выбирает наилучший момент съёмки, автоматически делая фотографии самых трогательных моментов из жизни семьи. Наконец Google приступила к продажам Clips по цене $249.

Однако вскоре после начала продаж компания прекратила принимать заказы на Clips, а заинтересованным покупателям предлагается записаться в список ожидания. Когда продажи новинки возобновятся, им на электронную почту будет направлено соответствующее уведомление. Те заказчики, которые всё же успели разместить заказ, могут рассчитывать на отправку заказа в промежуток времени с 27 февраля до 5 марта.

Камера Clips ориентирована на применение родителями. Ведь детей сложно уговорить позировать, и многие интересные моменты жизни не удаётся запечатлеть. В то же время Clips позволяет сосредоточиться на взаимодействии со своими детьми (или животными) вместо того, чтобы держать камеру в руке. Камера сама выберет лучшие моменты для съёмки благодаря искусственному интеллекту. Тех, кто опасается за свою приватность, Google успокаивает заверениями в том, что вся работа осуществляется на самом оборудовании камеры, никакие данные не передаются на внешние серверы.

Дополнительно компания Google рассказала, что в процессе тренировки алгоритмов искусственного интеллекта, отвечающих за работу Clips, к сотрудничеству привлекались профессионалы: режиссёр-документалист, фотожурналист и фотохудожник. Чтобы программное обеспечение научилось распознавать хорошие моменты для съёмки, первоначально его нужно было обучить на множестве примеров. Причём, программистам нужно было «пояснить» не только очевидные параметры отбора хорошего или плохого материала (например, снимок плохой, если он размыт или какой-то объект перекрывает часть объектива), но и более абстрактные критерии отбора, такие как «время». Например, ИИ камеры обучали не простаивать без дела.

Вместе с тем, несмотря на подобное обучение, камера не сможет оценивать субъективную ценность снимка. Она может распознать, что хорошо откадрированный ярко освещённый объект, который находится в фокусе, является хорошим снимком. Но как объяснить камере, что даже размытый и частично обрезанная фотография, на которой ваш сын впервые самостоятельно едет на велосипеде без посторонней помощи, тоже является бесценной для конкретного человека? Авторы признают, что в контексте субъективности и персонализации совершенства в обучении камеры достичь невозможно.

Источник: The Verge 1, 2