Google продал 55 млн медиаплееров Chromecast и ответил на 100 млн вопросов с помощью голосового помощника Google Assistant

Презентация новинок любой компании традиционно начинается с озвучивания достижений и цифр продаж, не изменила этому правилу и Google.

Если вы думали, что медиаплееры Chromecast не слишком популярны, то скорее всего ошибались, так как за время существования данной линейки устройств Google смогла продать более 55 миллионов экземпляров разнообразных моделей Chromecast, включая встроенные. Второе достижение не является материальным, однако также внушает уважение — умная голосовая система Google Assistant ответила на более чем 100 миллионов вопросов пользователей.

Компания также объявила, что ее роутер Google WiFi является самым продаваемым устройством в своей категории (mesh networking router) на рынках США и Канады. К сожалению, компания пока не озвучила результаты продаж первого поколения смартфонов Pixel (эксперты считают, что это не произошло, так как хвастать пока нечем), однако недавнее приобретение подразделения HTC за $1,1 млрд явно указывает на то, что сдаваться Google не собирается.

Источник: TechCrunch