Google с помощью AR «оживила» динозавров из «Мира Юрского периода» — теперь можно посмотреть на гуляющего парком «Ти-Рекса» и прочих





Библиотека AR-объектов Google пополнилась весьма видными моделями — в партнерстве Universal Brand Development, Amblin Entertainment и Ludia поисковый гигант перенес десяток динозавров знаменитой франшизы «Мир Юрского периода» прямо в поисковую выдачу. Таким образом, Google сделал то, что давно обещают биологи — воплотил сюжет «Мира Юрского периода» в реальность (ну, почти!).

Для создания моделей использовалась технология Ludia из видеоигры Jurassic World Alive. Концепт-художники предварительно собирали информацию о каждом существе, а в процессе создания тесно сотрудничали с палеонтологами и командой «Мира Юрского периода», чтобы сделать модели максимально точными и воспроизвести даже мельчайшие детали, такие как неравномерность цвета кожи и ее структура.

Закулисный ролик ниже демонстрирует основные этапы (3D-моделирование, текстурирование и создание анимации) на примере создания модели брахиозавр для AR.

Всего специалисты создали десять реалистичных виртуальных моделей динозавров на платформе дополненной реальности Google: тираннозавр рекс, велоцираптор, трицератопс, спинозавр, стегозавр, брахиозавр, анкилозавр, дилофозавр, птеранодон и паразауролоф. Все перечисленные древние рептилии можно увидеть в AR прямо в поисковике Google. Единственное, что для этого понадобится — подходящий смартфон на Android или iOS.

Воспользовавшись функцией «Смотреть в 3D», можно перенести динозавра в реальное окружение для дальнейшего взаимодействия. Можно отрегулировать его размер, чтобы понять, насколько он в сравнении с объектами из реального окружения. Увеличив громкость на Android, можно услышать шаги и рев каждого из динозавров. Также есть возможность создавать видеоролики AR или воспроизводить любимые сцены из серии фильмов «Мир Юрского периода» с помощью опции записи.

Как получить доступ к динозаврам из «Мира Юрского периода»:

На Android: выполнить поисковый запрос по слову «динозавр» или названию одного из этих десяти динозавров в фирменном приложении Google или в любом браузере для Android и нажать кнопку «Смотреть в 3D» (значок ). Для просмотра результатов поиска в 3D подойдет телефон с ОС Android 7.0 или более поздней версии, а вот для взаимодействия обязательна поддержка платформы ARCore (полный список поддерживаемых моделей смартфонов). К слову, доступен режим карусели, который позволяет легко исследовать всех динозавров.

На iOS: выполнить поисковый запрос по слову «динозавр» или названию одного из этих десяти динозавров в фирменном приложении Google, или на сайте Google.com с помощью браузера Chrome или Safari. Контент 3D и AR доступны на устройствах с ОС iOS 11 или более поздней версии.