Google Stadia: официально стартует в ноябре в 14 странах, стоимость подписки – $10 в месяц





Google провела пресс-конференцию Stadia Connect, посвящённую игровой стриминговой платформе Stadia. Сервис будет запущен в ноябре этого года в 14 странах, включая США, Великобританию и Канаду. В дальнейшем этот список будет расширен. Компания обещает перенести консольные и компьютерные игры в браузер Chrome на Smart-TV (через Chromecast) и даже смартфоны линейки Pixel 3.

Ещё до своего анонса Stadia называли Netflix для игр. Сам же поисковый гигант заявляет, что будет продавать игры в рамках Stadia Base, как любую другую цифровую дистрибуцию, по тем же ценам, что и другие платформы (PlayStation Network, Xbox Live и Steam).

Что касается подписки, то она предусмотрена в варианте Stadia Pro, её стоимость составит $10 (либо 10 евро в Европе) в месяц. На текущий момент Stadia Pro включает пока только одну игру – Destiny 2, но на момент запуска пользователи получат доступ к 31 игре от 21 издателя.

Предварительный список выглядит следующим образом:

Bandai Namco: Dragon Ball Xenoverse 2

Bethesda: DOOM Eternal, DOOM 2016, Rage 2, The Elder Scrolls Online, Wolfenstein: Youngblood

Bungie: Destiny 2

Capcom: пока не определено

Coatsink: Get Packed (эксклюзив)

Codemasters: GRID

Deep Silver: Metro Exodus

Drool: Thumper

Electronic Arts: пока не определено

Giants Software: Farming Simulator 19

Larian Studios: Baldur’s Gate 3

nWay Games: Power Rangers: Battle for the Grid

Rockstar Games: пока не определено

Sega: Football Manager

SNK: Samurai Shodown

Square Enix: Final Fantasy XV, Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider

2K Games: NBA 2K, Borderlands 3

Tequila Works: Gylt (эксклюзив)

Warner Bros: Mortal Kombat 11

THQ: Darksiders Genesis

Ubisoft: Assassin’s Creed Odyssey, Just Dance, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy’s The Division 2, Trials Rising, The Crew 2

Более полный список доступных игр Google обещает объявить на следующей неделе во время конференции на E3 и в преддверии запуска в ноябре этого года. Ожидается несколько эксклюзивов, некоторые игры будут доступны только на ПК и Stadia, а Ghost Recon: Breakpoint, трейлер которой показали на конференции, получит многопользовательский режим с разделённым экраном.

Помимо этого, в продажу также поступит игровой комплект Founderʼs Edition стоимостью $130. Это своего рода консоль, которая включает фирменный контроллер Stadia в эксклюзивном цвете Night Blue и адаптер Chromecast Ultra для подключения к телевизору. Каждое из этих устройств по отдельности будет стоить $70. В данном случае вы получите ещё и три месяца подписки Stadia Pro на двоих, а также игру Destiny 2.

Подписка Stadia Pro гарантирует потоковую передачу игр в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду, поддержку HDR и шестиканального звука, при условии, что у вас есть интернет 35 Мбит/с. В следующем году Google планирует запустить вариант Stadia Base, который будет ограничен разрешением Full HD при 60 кадрах в секунду и стереозвуком. В данном случае будет достаточно интернета 10 Мбит/с. В будущем компания хочет расширить список поддерживаемых устройств на Android и добавить к ним устройства компании Apple.

Источник: The Verge