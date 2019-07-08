Google тестирует в Chrome кнопку глобального управления воспроизведением видео на вкладках





В скором в браузере Chrome может появиться кнопка, которая позволит управлять воспроизведением видео на любой вкладке. Последняя версия Chrome Canary получила новую функцию под названием Global Media Controls.

После её активации, в случае воспроизведения видео в какой-либо из вкладок, в интерфейсе браузера будет появляться кнопка «Play». Она разместится справа от панели адреса – сразу за звёздочкой добавления ссылки в закладки. Клик мышкой по этой кнопке вызовет появление большого всплывающего окна с органами управления. Здесь уже можно будет поставить видео на паузу, возобновить воспроизведение, переместиться вперёд или назад. Всё это можно сделать, не взаимодействуя с самим видео.

Эта функция может быть полезной для остановки любых надоедливых автоматически воспроизводимых видео или управления видео на YouTube без необходимости переключаться на другую вкладку.

Судя по результатам предварительного тестирования, устроенного журналистами ресурса Engadget, функция Global Media Controls позволяет управлять не только видео, но и аудио потоками. Но пока что она работает не со всеми сайтами. К тому же, на текущий момент функция работает с ошибками и часто аварийно завершает работу при попытке её использования. Чтобы протестировать её самостоятельно, потребуется загрузить последнюю версию браузера Global Media Controls, а затем активировать флаг chrome://flags/#global-media-controls.

Источник: Engadgets