"Живой" перевод сразу в наушники: Google Translate обновили с ИИ Gemini

Google запускает бета-функцию, которая позволяет слушать перевод в реальном времени непосредственно в наушниках. Технологический гигант также добавляет в Google Translate расширенные возможности Gemini и расширяет инструменты для изучения языков в приложении Translate.

Новая функция перевода в наушниках в реальном времени сохраняет интонацию, ударение и ритм речи каждого собеседника, поэтому легче следить за разговором и понимать, кто именно говорит, отмечают в Google. По сути, эта возможность превращает любые наушники в одностороннее устройство перевода в реальном времени. Бета-версия уже начала разворачиваться в приложении Translate на Android в США, Мексике и Индии. Функция работает с любыми наушниками и поддерживает более 70 языков.

«Независимо от того, пытаетесь ли вы поговорить на другом языке, слушаете выступление или лекцию за рубежом, смотрите телешоу или фильм на другом языке, теперь достаточно надеть наушники, открыть приложение Translate, нажать «Live translate» и услышать перевод в реальном времени на выбранном языке», — заявила Роуз Яо, вице-президент Google по управлению продуктами (Search Verticals), в блоге компании.

Компания планирует запустить эту возможность на iOS и в других странах в 2026 году Расширенные возможности Gemini, которые появятся в Translate, должны обеспечить более умный, естественный и точный перевод текстов. Также улучшится перевод фраз с более тонкими смысловыми оттенками — в частности сленга, идиом или локальных выражений. Например, при переводе английской идиомы stealing my thunder пользователь теперь получит более корректный перевод вместо буквального «слово в слово», поскольку Gemini анализирует контекст и передает реальный смысл выражения.

Это обновление уже разворачивается в США и Индии и обеспечивает перевод между английским и почти 20 языками, в том числе испанским, на арабском, китайском, японском и на немецком языке. Оно доступно в приложении Translate на Android, iOS и в веб-версии. Google также расширяет инструменты для изучения языков почти на 20 новых стран, в частности Германию, Индию, Швецию и Тайвань. Англоязычные пользователи теперь могут практиковать немецкий, а носители бенгальского, китайского (упрощенного), нидерландского, немецкого, хинди, итальянского, румынского и шведского — практиковать английский.

Кроме того, компания добавляет улучшенную обратную связь, которая предоставляет полезные советы на основе устной практики. также появляется функция отслеживания количества дней непрерывного обучения, что помогает видеть прогресс и поддерживать регулярность. Хотя эти инструменты уже ранее позиционировались как альтернатива Duolingo, новая функция еще больше приближает сервис к популярному приложению для изучения языков.

Источник: TechCrunch.com