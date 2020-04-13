Google Trends: На карантине украинцы стали чаще искать рецепты санитайзеров, домашнего хлеба, а также развлекательный, игровой и образовательный контент





Вынужденный «карантин» по поводу коронавируса повлиял на все сферы жизни украинцев, включая поисковые запросы. Сотрудница Carat Ukraine Юлия Сохатюк решила выяснить как именно, проанализировав топ Google трендов и причины их роста, а также выяснив ряд интересных закономерностей.

Судя по соотношению запросов, активные пользователи интернета не поверили в целительные возможности чеснока, зато намного чаще стали искать спирт, причем не для внутреннего потребления, а для внешнего — в качестве одного из компонентов самодельного сантиайзера. Женская часть аудитории принялась искать способы снять гель-лак в условиях закрытых маникюрных салонов.

Настоящая выпечка может быть только свежей и никак иначе. Поэтому настоящие ценители хрустящей корочки начали заметно активнее искать рецепты домашнего хлеба и покупать хлебопечки. При этом несмотря на забитые гречкой кладовки на карантине больше чем обычно хочется фаст-фуда, тем более что теперь они работают только в онлайн-режиме. Онлайн-покупки были частью повседневности еще до вспышки коронавируса: 41% опрошенных в городах размером больше 50 000 жителей утверждают, что у них есть опыт заказов доставки еды онлайн. Резкое сокращение потребления еды вне дома привело к тому, что 9% на протяжении последней недели стали пользоваться доставкой еще чаще.

В целом за 3 недели карантина посещаемость онлайн-кинотеатров росла быстрее новостных сайтов, что говорит о том, что люди уже устали от плохих новостей и жаждут развлекательного контента. Если смотреть сериалы уже нет сил, то можно поиграть в любимую или новую онлайн-игру.

Интересно, что для многих украинцев карантин – это не каникулы, а дополнительное время для самообразования. Согласно данным Gradus, 18% стали чаще смотреть учебные материалы и лекции, еще 8% — изучать языки. Также пользователи не забывают о фитнесе и медитациях, о чем говорит повышенный спрос на онлайн-тренировки и фитнес-оборудование.

Напомним, что по данным сети MOYO на карантине украинцы стали чаще покупать ноутбуки, гарнитуры, игровые приставки, а также бытовую технику и аксессуары для перфораторов.

Источник: AIN.UA