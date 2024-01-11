Google удаляет 17 функций с Assistant — чтобы сосредоточиться на «качестве и надежности» программы

Компания также изменит работу микрофона в приложении Google.

Среди 17 «недостаточно популярных», по мнению Google, функций, которые прекратят работу с февраля, следующие:

Голосовое управление аудиокнигами в Google Play Books;

Настройка или использование медиа-, музыкальных или радиобудильников на устройствах с поддержкой Google Assistant;

Доступ или управление кулинарной книгой, передача рецептов с устройства на устройство, воспроизведение обучающего видео с рецептом или показ пошаговых рецептов;

Управление секундомером на умных дисплеях и динамиках;

Использование голоса для запуска вызова или отправки сообщения в семейную группу Google;

Использование голоса для отправки сообщений электронной почты, видео или аудио;

Перепланировка события в Календаре Google с помощью голоса;

Использование панели запуска программ в режиме вождения Google Assistant на Картах Google для чтения и отправки сообщений, вызовов и управления медиа;

Просьба запланировать или услышать ранее запланированные объявления Family Bell;

Просьба помедитировать;

Голосовое управление деятельностью на устройствах Fitbit Sense и Versa 3;

Просмотр итогов сна будет доступен только на умных дисплеях Google;

Вызовы, совершенные через колонки и умные дисплеи, не будут отображаться с идентификатором абонента, если вы не используете Duo;

Просмотр примерного времени «Дороги на работу» на умных дисплеях;

Голосовой запрос на проверку личных маршрутов;

Запрос на информацию о ваших контактах;

Голосовой запрос с просьбой выполнить определенные действия, например отправить платеж, произвести бронирование или опубликовать в социальных сетях.

Удаление функций Assistant повлияет на мобильные устройства, умные часы и умные динамики/дисплеи. И хотя Google предлагает обходные пути для копирования некоторых утраченных функций, такие возможности как интеграция службы медитации Calm полностью удаляются. Альтернативы, в которые направляются пользователи, также не являются прямым эквивалентом многих удаленных функций.

Некоторые изменения также коснутся приложения Google, которое будет запускать голосовой поиск, а не Assistant, когда вы коснетесь значка микрофона. Пользователи не смогут использовать микрофон панели поиска для выполнения таких действий, как, например, включение света.

Напомним, что ранее Google анонсировала увольнение около тысячи сотрудников.