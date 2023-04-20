Google в ближайшие месяцы представит технологию планирования сложных рекламных кампаний с помощью ИИ – Financial Times

По данным Financial Times, рекламные клиенты Google скоро смогут использовать генеративный искусственный интеллект компании для планирования рекламных кампаний. Судя по всему, технический гигант готовится внедрить движок генеративного ИИ Bard в свою программу Performance Max. Она уже может помочь клиентам определить, где должна показываться их реклама, и создать простую рекламную копию. Издание утверждает, что добавление ИИ даст возможность создавать сложные кампании, подобные тем, которые разрабатываются маркетинговыми агентствами.

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Сообщается, что компания показала рекламодателям презентацию под названием «Реклама на основе ИИ 2023». В ней шла речь о том, что технология Google может генерировать рекламу на основе изображений, видео и текста. Кроме того, Google заверил, что реклама, которую создает ИИ, будет соответствовать целевой аудитории.

Высказывались опасения по поводу возможности распространения дезинформации с помощью рекламного инструмента Google – ИИ может оптимизировать рекламу для привлечения новых клиентов, не заботясь о фактах. Уже накоплено достаточно свидетельств о том, что Bard и другие ИИ могут распространять сведения, не соответствующие действительности. В Google уверяют, что установят надежные барьеры для предотвращения ошибок и дезинформации перед разворачиванием в ближайшие месяцы рекламы на основе искусственного интеллекта.