banner
Новости Крипто 09.03.2026 comment views icon

Google предупреждает крипто-пользователей iPhone и украинцев об угрозе нового вируса

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Google попереджає крипто-користувачів iPhone та українців про загрозу нового віруса

Специалисты Google обнаружили масштабные инструменты для взлома iPhone, который применяли во время кибератак против украинских пользователей. Также их использовали в схемах криптовалютного мошенничества. Речь идет о пакете эксплойтов под названием Coruna, который позволяет получить контроль над устройствами с рядом версий iOS.


О находке сообщила команда Google Threat Intelligence Group (GTIG), которая занимается анализом кибератак и деятельности хакерских группировок. По ее данным, Coruna рассчитан на смартфоны Apple с операционной системой iOS от версии 13.0 до 17.2.1. Набор содержит пять полноценных цепей атак, которые состоят в целом из 23 различных эксплойтов. Напоминаем, эксплойтом называют специальный программный код или инструмент, использующий техническую уязвимость в программном обеспечении. Благодаря таким уязвимостям злоумышленники могут получить доступ к функциям устройства или данным пользователя, минуя встроенные механизмы защиты. В случае Coruna некоторые инструменты позволяют обходить часть систем безопасности, интегрированных в iOS.

Google попереджає крипто-користувачів iPhone та українців про загрозу нового віруса
Данные: Google

Специалисты GTIG сообщили, что в течение 2025 года отслеживали использование этого набора в нескольких операциях. Сначала его применял клиент компании, занимающейся разработкой оборудования для наблюдения. Позже исследователи зафиксировали применение Coruna в так называемых атаках типа watering hole против украинских пользователей. В таких операциях хакеры заражают сайты, которые регулярно посещает определенная группа людей, и ждут, пока жертвы сами откроют вредоносную страницу. По оценке Google, кампанию могла проводить группа UNC6353. В компании предполагают, что она связана с российскими шпионскими операциями.

Кроме того, исследователи зафиксировали использование этих инструментов в криптовалютном мошенничестве. В феврале 2025 года они перехватили эксплойты для iOS, которые были интегрированы в неизвестный JavaScript-фреймворк с сильно обфускованным кодом. Позже этот фреймворк нашли на десятках поддельных сайтов, в основном финансовой тематики. Часть ресурсов маскировалась под криптовалютные платформы, в частности под биржу WEEX. На таких страницах появлялись всплывающие сообщения, которые перенаправляли посетителей на другие сайты, где запускались эксплойты для iPhone.


Google попереджає крипто-користувачів iPhone та українців про загрозу нового віруса
Данные: Google

После открытия зараженной страницы злоумышленники могли пытаться получить доступ к данным устройства, в частности к криптокошелькам, seed-фраз или другой финансовой информации. Фактически для начала атаки было достаточно самого перехода на вредоносную страницу. Исследователи рекомендуют пользователям обновлять iOS до актуальной версии и избегать переходов на подозрительные сайты, особенно если они связаны с криптовалютными сервисами или финансовыми операциями. Это значительно уменьшает риск использования известных уязвимостей.

По словам аналитиков, Coruna привлек внимание не только из-за конкретных атак, но и из-за масштаба инструментов, которые вошли в набор. Собранные в одном пакете 23 эксплойта фактически образуют полноценный арсенал для компрометации iPhone различными способами — от первоначального проникновения через веб-страницу к дальнейшему обходу защитных механизмов операционной системы. В Google отмечают, что подобные коллекции инструментов обычно используют в длительных кампаниях наблюдения или финансовых атаках, где целью становятся конкретные группы пользователей.

Снова опасность: новый вирус через WhatsApp атакует пользователей популярных криптовалютных сервисов

Спецпроекты
Bitget і Obside запускають AI Trading Arena. Тепер AI-стратегії можна копіювати в режимі реального часу
Як Bitget відзначає Міжнародний жіночий день і закликає жінок формувати майбутнє Web3

Источник: Google

Популярные новости

arrow left
arrow right
Аналитики a16z поделились 17 главными крипто-идеями 2026 года
Криптобиржа Bybit запускает IBAN-счета и фактически становится необанком
Google Pixel 10a: официальный рендер, цена и дата выхода
Binance отчиталась за 2025 год: рынок криптовалют впервые превысил $4 трлн
Google закрыла "хак" для просмотра YouTube без рекламы в фоновом режиме
Ошибка в коде от ИИ Claude Opus 4.6 стоила DeFi-протоколу Moonwell почти $1,8 млн
Google Play Store будет обозначать приложения, которые слишком быстро "сажают" батарею
Пенсионные фонды США несут убытки 60% на акциях Strategy: компания говорит, что выдержит биткоин даже по $8 000
В бесплатную версию Gemini добавили премиум-функцию с "Прошлыми чатами"
Apple планирует совершенно новую модель MacBook Ultra с сенсорным экраном и более высокой ценой, — Гурман
Хешрейт биткоина упал на рекордные 4%: разбег прогнозов на год колеблется от $78 500 до $200 000
Соло-майнер биткоина заработал почти $290 000: добыл блок на оборудовании за $90
Почти $13 млн в деле "Энергоатома" отмыли через криптовалюту: экс-министр получил подозрение
Цукерберг выпустит стейблкоин для платежей Meta, а Трамп — для восстановления Газы
Арестован и экстрадирован основатель Prince Group: масштаб мошенничества достигает $75 млрд в криптовалютах
Google Meet получил "живой" перевод в приложениях на Android и iOS
Чанпен Чжао в Давосе рассказал о будущем криптоиндустрии: токенизация, развитие ИИ, интеграция в банковские системы
Tether побила рекорды по объему USDT, общей прибыли и запасам золота
На фоне беспорядков и инфляции в Иране резко возросло использование биткоина
Подарки под елку: в последние дни 2025 года Tether и Circle выпустили стейблкоинов на $1 млрд каждая
Google разрешил удалять данные паспортов и личные откровенные фото из поиска
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить