Google видаляє мітки в Maps, надіслані користувачами в Україні, Росії та Білорусі

Компанія Google заблокувала користувачам можливість редагувати мапи сервісу Maps в Україні, Росії та Білорусі. Компанія також видаляє всі надіслані користувачами місця та матеріали, такі як фотографії, відео та ділову інформацію в цих країнах, зроблені з 24 лютого. Google прийняла таке рішення «з великої обережності» після того, як люди заявили в соціальних мережах, що російські військові покладалися на мітки, створені користувачами в Maps, для координації повітряних ударів по Україні.

Річ у тім, що на мапах Maps показуються дивні мітки, на яких написано «ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» на території Києва. Як повідомляють, створені користувачами 28 лютого мітки з написом «ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» збігаються з місцями ракетних ударів по містах, включаючи Київ і Харків.

Однак у Google повідомили, що деякі редагування користувачами, що позначають місця в Україні як «ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО», були внесені ще рік тому. Попри це, компанія відключає додані користувачами дані у Maps з моменту початку російського вторгнення.

Кілька днів тому Google також видалила дані про трафік в реальному часі для сервісу Maps в Україні.

Джерело: Engadget