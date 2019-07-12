Google возобновила распространение проблемного обновления Android Q Beta 5, хотя проблема еще не решена





Буквально позавчера, 10 июля, компания Google начала распространение пятой бета-версии мобильной операционной системы Android 10 Q среди пользователей смартфонов Google Pixel. Но спустя несколько часов распространение Android Q Beta 5 было приостановлено, так как некоторые пользователи столкнулись с определенными проблемами. Точно по такому же сценарию развивались события с Android Q Beta 4 и в этом нет ничего удивительного, ведь наличие проблем в бета-версиях — это абсолютно нормально. Собственно, они для этого (отлавливания багов и их исправления) и предназначены. Но вот уже сегодня Google возобновила распространение Android Q Beta 5. Казалось бы, надо похвалить разработчиков за столь оперативное устранение ошибки, но нет.

В чем конкретно заключается проблема по-прежему неизвестно, так как Google все еще расследует инциденты. Тем не менее, компания решила возобновить распространение обновления, поскольку эта неизвестна ошибка не наносит большого ущерба и процент устройств, вынужденных откатиться обратно на Android Q Beta 4 из-за невозможности установить Android Q Beta 5 небольшой. Иными словами, в Google посчитали, что проблема не такая уж и серьезная, чтобы прерывать тестирование.

Для владельцев смартфонов Pixel, которые столкнулись с проблемами при установке Android Q Beta 5, Google опубликовала детальную инструкцию о том, что нужно делать в таких случаях. На английском языке она доступна по ссылке источника.

Выход финальной версии Android 10 Q ожидается в августе этого года.

Источник: Reddit