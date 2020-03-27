Google возобновляет выпуск обновлений для Chrome, но меняет график их выхода, Chrome 83 выйдет раньше срока





Недавно компания Google решила приостановить выпуск обновлений для своего браузера Chrome, чтобы случайной ошибкой не нарушить стабильность его работы в условиях, когда многие сотрудники вынуждены работать из дома. Но теперь компания изменила своё решение и готова вернуться к своей стратегии выпуска новых версий браузера.

Так, компания возобновляет выпуск новых версий браузера Chrome и операционной системы Chrome OS, но меняет график выхода обновлений. Исправления безопасности и другие важные исправления снова начнут выпускаться для стабильных сборок на следующей неделе. Новая версия браузера Chrome 81 выйдет ещё одну неделю спустя. От выпуска версии Chrome 82 действительно решено отказаться, как и говорилось ранее. Зато следующая версия Chrome 83 должна появиться на 3 недели раньше, чем планировалось, в середине мая. И она будет включать все новшества, предусмотренные для версии 82. Версия Chrome 83 будет направлена в канал Dev на этой неделе.

Команда разработчиков пока не готова озвучить примерные сроки выхода следующей версии Chrome 84. Эта информация будет объявлена дополнительно.

Источник: Engadget