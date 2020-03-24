Google может и вовсе пропустить версию браузера Chrome 82, и перескочить с 81 на 83





На прошлой неделе компания Google рассказала, что она приостанавливает выпуск обновлений для Chrome и Chrome OS. Это было сделано с целью скорректировать график работы в условиях пандемии коронавируса COVID-19. В то время компания заявила, что будет работать над тем, чтобы текущие версии были максимально стабильными, и на данный момент она не будет продвигать Chrome 81 с бета-версии до стабильной.

Но как стало известно позже, изменения в графике выпуска новых версий браузера имеют более радикальный характер. В частности, в канале бета-тестирования версия Chrome 81 будет пребывать вплоть до того момента, когда версия Chrome 83 достигнет достаточного уровня готовности для перехода из канала разработки в статус бета-версии. Таким образом, версия Chrome 82 и вовсе выпадает из процесса выпуска новых версий браузера. При этом нет какой-либо информации о том, будет ли версия Chrome 83 выпущена раньше своих первоначально запланированных сроков.

Предполагается, что Chrome 81 принесет новые функции смешанной реальности и пробную интеграцию NFC в браузер. Также следует ожидать изменений в работе HTTPS, связанных с удалением старых протоколов и блокированием некоторого контента, если он загружается через HTTP на защищенный сайт. Что касается версии Chrome OS 81, то среди новшеств упоминаются более простая загрузка приложений Android Studio и улучшенная настройка сопряжения Bluetooth.

Источник: Engadget