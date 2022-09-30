Google (вполне ожидаемо и закономерно) закрывает Stadia — облачный игровой сервис перестанет работать 18 января 2023 года

Несмотря июльские утверждения, компания Google закрывает свой стриминговый игровой сервис Stadia. Он пошёл под нож всего через 3 года после запуска. Пользователи могут продолжать играть в свои игры до 18 января 2023 года. После этого Stadia пополнит и без того немалое кладбище закрытых проектов Google.

Те, кто вложил деньги в Stadia, получат полное возмещение.

«Мы возместим все покупки оборудования Stadia, сделанные через Google Store, а также все покупки игр и дополнительного контента, сделанные через магазин Stadia», — заявил вице-президент и генеральный менеджер Stadia Фил Харрисон. «Мы ожидаем, что большинство возвратов будет завершено к середине января 2023 года. У нас есть более подробная информация для игроков об этом процессе в нашем Справочном центре».

Магазин Stadia уже закрыт, так что совершать новые покупки нет возможности. Внутриигровые транзакции также отключены. Google утверждает, что большинство возмещений будет обрабатываться автоматически, и пользователям не придётся возвращать большую часть оборудования Stadia. Однако Google не будет возмещать стоимость подписки на Stadia Pro. С тех пользователей, у кого сейчас активна подписка Stadia Pro, компания не будет взимать плату до закрытия Stadia.

Причиной закрытия Stadia называют его низкую популярность среди пользователей – сервис «не пользуется той популярностью у пользователей, на которую мы рассчитывали».

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Отмечается, что многие члены команды Stadia продолжат работу в других подразделениях компании. Будут ли в связи с закрытием сервиса увольнения персонала, пока не сообщается. Наработки и технологии Stadia в дальнейшем будут использоваться в других проектах Google, таких, как YouTube, Google Play и дополненной реальности. Технологию Immersive Stream for Games планируют сделать доступной для отраслевых партнёров.

Источник: Engadget