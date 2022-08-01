Нет, Google не закрывает игровой сервис Stadia (пока что)

На прошлой неделе начали распространяться слухи, что компания Google намерена закрыть свой игровой сервис Stadia в этом году. Учитывая страсть поискового гиганта к частому закрытию своих сервисов, эти слухи казались вполне правдоподобными. Чтобы опровергнуть их, Google пришлось делать специальное заявление.

Информацию о грядущем закрытии Stadia опубликовал Коди Огден, ведущий блог и Твиттере-аккаунт Killed by Google. Он поделился публикацией из фан-группы в Facebook. Согласно сообщению, «старый коллега и друг» сообщил автору публикации, что Google недавно провела встречу, чтобы обсудить будущее Stadia — или его отсутствие. При этом утверждалось, что к концу лета компания закроет платформу, используя ту же стратегию, что и с Google Play Music. Слух о грядущем закрытии лёг на благодатную почву, удобренную недавним закрытием собственных студий Google, создававшими игры для Stadia.

Google поспешила опровергнуть слух о закрытии Stadia.

Курс Recruitment вечірній Дізнайтеся, як стати pro-рекрутером. Курс із вільним графіком РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

«Stadia не закрывается», — говорится в официальном аккаунте Stadia в Twitter в ответ на вопрос обеспокоенного фаната. «Будьте уверены, мы всегда работаем над тем, чтобы добавить больше отличных игр на платформу и Stadia Pro».

Источник: Engadget