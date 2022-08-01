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Нет, Google не закрывает игровой сервис Stadia (пока что)

Нет, Google не закрывает игровой сервис Stadia (пока что)

На прошлой неделе начали распространяться слухи, что компания Google намерена закрыть свой игровой сервис Stadia в этом году. Учитывая страсть поискового гиганта к частому закрытию своих сервисов, эти слухи казались вполне правдоподобными. Чтобы опровергнуть их, Google пришлось делать специальное заявление.

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Информацию о грядущем закрытии Stadia опубликовал Коди Огден, ведущий блог и Твиттере-аккаунт Killed by Google. Он поделился публикацией из фан-группы в Facebook. Согласно сообщению, «старый коллега и друг» сообщил автору публикации, что Google недавно провела встречу, чтобы обсудить будущее Stadia — или его отсутствие. При этом утверждалось, что к концу лета компания закроет платформу, используя ту же стратегию, что и с Google Play Music. Слух о грядущем закрытии лёг на благодатную почву, удобренную недавним закрытием собственных студий Google, создававшими игры для Stadia.

Google поспешила опровергнуть слух о закрытии Stadia.

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«Stadia не закрывается», — говорится в официальном аккаунте Stadia в Twitter в ответ на вопрос обеспокоенного фаната. «Будьте уверены, мы всегда работаем над тем, чтобы добавить больше отличных игр на платформу и Stadia Pro».

Источник: Engadget


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