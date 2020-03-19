Google выпустила Android 11 Developer Preview 2





Месяц спустя после выхода первой сборки Android 11 компания Google выпустила вторую предварительную версию своей операционной системы. Поскольку релиз предназначен для разработчиков, а не для публичного тестирования, он не содержит ключевые функции, которые ожидаются в финальной версии Android 11. Тем не менее здесь есть несколько нововведений, о которых стоит рассказать.

Прежде всего в Android 11 Developer Preview 2 появился новый API, который позволяет приложениям на складных устройствах определять положение шарнира. Это может упростить задачу менять положение экрана для таких устройств, как Surface Duo от Microsoft. В целом, способность Android-устройств отображать контент в зависимости от того, как сложен гаджет, становится всё более важной функцией, и ее следует реализовать на системном уровне. Другие устройства, такие как Samsung Z Flip и Galaxy Fold, должны только выиграть от этого.

Google также добавила API, чтобы приложения могли проверять состояние протоколов SHAKEN / STIR для идентификации вызывающего абонента и отслеживать состояние 5G-сети. Благодаря этому приложения могут определять, подключен ли пользователь к 5G, оценивать пропускную способность сети и отображать соответствующий значок. Наконец Android 11 может распознавать различные частоты обновления дисплеев на системном уровне, поэтому разработчикам и производителям больше не придётся создавать собственные решения.

Что касается безопасности и конфиденциальности, Android 11 получает дополнительные ограничения на доступ к камере и микрофону. Запрос разрешения похож на запрос местоположения (разовый или постоянный), а фоновые приложения не смогут получать к ним доступ без процесса «foreground service». Действия Google по ограничению доступа к системному хранилищу в Android продолжились и в данном выпуске – в ОС появились инструменты для перемещения приложений.

Сборка Android 11 Developer Preview 2 доступна только для установки на смартфоны Google Pixel (Pixel 2 и выше). Если вы уже используете DP1 или DP1.1, то сможете получить обновление «по воздуху».

Источник: The Verge