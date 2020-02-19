Внезапно: Google выпустила первую бета-версию Android 11 для разработчиков





Google, как правило, выпускает предварительную версию своей мобильной системы в марте. В этом году компания решила сделать это раньше, первая сборка Android 11 уже доступна для загрузки на смартфоны Google Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3A и Pixel 4. Поскольку она ориентирована на разработчиков, не стоит ожидать в этой версии каких-либо визуальных изменений, скорее всего, все они будут представлены в мае на конференции Google I/O.

Релиз включает обновления на системном уровне для множества новых технологий. Android 11 получил набор протоколов SHAKEN / STIR для идентификации вызывающего абонента, улучшенную поддержку складных устройств, сотовых сетей пятого поколения, формата изображений HEIF, декодирования видео с минимальной задержкой для игровых потоковых сервисов, новые API нейронных сетей Google и многое другое.

Android 11 также будет поддерживать то, что Google называет «dedicated conversation section in the notification shade». Предположительно, это означает, что пользователи смогут увидеть больше информации, нежели просто последнее сообщение в области уведомлений. Кроме того, к ответам из «шторки» добавится возможность использовать изображения. Плюс ко всему, Google вернёт функцию всплывающих уведомлений в виде пузырей для мессенджеров. Также ожидается новая опция, которая позволит пользователям предоставлять программам однократный доступ к своему местоположению.

Причина, по которой Google выпустила первую сборку Android 11 раньше срока, заключается в том, что компания внесла множество скрытых изменений по части конфиденциальности и безопасности, которые должны повлиять на работу приложений. Несмотря на то, что Google уже некоторое время предупреждает об этих изменениях, в новой версии Android многие из них станут обязательными. Одно из главных требований – запрет на доступ приложений к внутренней памяти за пределами собственного хранилища (аналогично тому, как это работает на iPhone).

Android 11 распознаёт различные уровни биометрической безопасности и поддерживает безопасное хранение персональных идентификаторов (ID). Google также добавила системные компоненты Project Mainline, что позволит компании перейти на модульное обновление системы через Google Play вместо полного её обновления. Полный список изменений в Android 11 доступен на этой странице.

Источник: The Verge