Google закрыла Pixel Pass через 22 месяца — за 2 месяца до раздачи смартфонов подписчикам

Google закрыла Pixel Pass. Подписка предусматривала услугу «все в одном»: пользователи вносили ежемесячную плату, получали в пользование смартфон Pixel и доступ ко многим сервисам Google, например YouTube Premium, YouTube Music, Play Pass, Google One и тому подобное. Когда сервис запускали в 2021-м, предполагалось, что каждые два года пользователь будет получать новый смартфон Pixel, однако подписка продержалась лишь 22 месяца, не дотянув до первой раздачи смартфонов 2 месяца.

Pixel Pass представили вместе с выпуском Pixel 6 и стоил 45 долларов в месяц (за Pixel 6 Pro надо было платить 55 долларов), передает ArsTechnica. По словам Google, она позволяла сэкономить до 294 долларов за 2 года, по сравнению с тем, чтобы покупать все отдельно.

Так что там с новым смартфоном?

На странице поддержки Pixel Pass висит сообщение, что с 29 августа 2023 года Pixel Pass больше не предлагается новым пользователям или для обновления Pixel.

В разделе вопросов и ответов есть вопрос о новом смартфоне после 24 месяцев. В ответе сообщается:

Можно ли обновить устройство Pixel через 24 месяца? Да, вы все еще можете обновить свое устройство Pixel по истечении 24 месяцев, просто вы не сможете продлить подписку на Pixel Pass. Вы можете приобрести или профинансировать следующее устройство Pixel непосредственно в Google Store или Google Fi Wireless, а также у вас есть возможность обменять свое текущее устройство Pixel на следующее. Текущие подписчики Pixel Pass получили $100 на следующую покупку Pixel сроком на 2 года, которые также могут быть использованы вместе с доступными акциями. Если вы заинтересованы в индивидуальной подписке на сервисы Google, вы можете приобрести Google One, Google Play Pass и YouTube Premium непосредственно на их веб-сайтах.

По сути речь не идет, что пользователи получат новое устройство, потому что Pixel Pass дальше не будет функционировать и не будет возможности его выплачивать. Сервис закрывается, но те, кто еще не оплатил 2 года, могут это сделать другими путями. Следующее устройство Pixel можно профинансировать или обменять непосредственно в Google Store. Плюс, Google подкинула пользователям 100 долларов за лояльность. Что касается сервисов, которые входили в Pixel Pass — их надо будет продолжать и оплачивать отдельно.