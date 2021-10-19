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Google официально представила смартфоны Pixel 6 и 6 Pro: SoC Tensor собственной разработки, камера на 50 Мп, AMOLED-экран с частотой до 120 Гц и цена от $600

Google официально представила смартфоны Pixel 6 и 6 Pro: SoC Tensor собственной разработки, камера на 50 Мп, AMOLED-экран с частотой до 120 Гц и цена от $600

Google официально представила смартфоны Pixel 6 и 6 Pro: SoC Tensor собственной разработки, камера на 50 Мп, AMOLED-экран с частотой до 120 Гц и цена от $600

Компания Google официально анонсировала свои новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Устройства получили обновлённый дизайн, большие дисплеи, улучшенную камеру и систему-на-чипе собственной разработки, получившую название Tensor.

Анонсированы смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro: SoC Google Tensor, улучшенная камера, быстрая проводная и беспроводная зарядка и цена от $600

По заверениям Google, процессор Tensor способен конкурировать с чипсетом Qualcomm Snapdragon 888. Он изготавливается по нормам 5-нанометрового технологического процесса и разбит на три кластера: два «больших» ядра ARM Cortex-X1 с частотой до 2,8 ГГц (у Snapdragon 888 есть только одно ядро Cortex-X1), два «средних» ядра Cortex A76 с частотой до 2,25 ГГц и четыре «малых» ядра Cortex A55 с частотой до 1,8 ГГц. Графическая подсистема выполнена на базе GPU Mali-G78. Чип также содержит специализированные блоки TPU (Tensor Processing Unit) для ускорения обработки задач искусственного интеллекта.

Анонсированы смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro: SoC Google Tensor, улучшенная камера, быстрая проводная и беспроводная зарядка и цена от $600

Процессор дополнен оперативной памятью объёмом 8 ГБ (в Pixel 6) или 12 ГБ (в Pixel 6 Pro). Ёмкость встроенного хранилища в базовой конфигурации составляет 128 ГБ. Пользователи могут выбрать версии с хранилищем ёмкостью до 256 ГБ (Pixel 6) или до 512 ГБ (Pixel 6 Pro).

Анонсированы смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro: SoC Google Tensor, улучшенная камера, быстрая проводная и беспроводная зарядка и цена от $600

В дизайне новых смартфонов наиболее заметно выделяется блок камер на задней панели. Это довольно таки большой выступ, охватывающий всю ширину смартфона. Он содержит два (Pixel 6) или три (Pixel 6 Pro) модуля. При этом обе модели получили новую стандартную широкоугольную камеру и новую сверхширокоугольную камеру.

Анонсированы смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro: SoC Google Tensor, улучшенная камера, быстрая проводная и беспроводная зарядка и цена от $600

Главный модуль выполнен на базе крупного 50-мегапиксельного сенсора, который жёстко запрограммирован для вывода 12,5-мегапиксельных изображений. Сенсор имеет размеры пикселей 1,2 мкм и захватывает на 150% больше света по сравнению с камерой Pixel 5. Основной модуль дополнен объективом с диафрагмой f/1.85, а в версии Pro – ещё и оптической системой стабилизации изображения. Сверхширокоугольный модуль получил 12-мегапиксельный датчик с пикселями размерами 1,25 мкм, объектив с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 114 градусов. Pixel 6 Pro содержит дополнительный 48-мегапиксельный телефото модуль с 4-кратным оптическим увеличением. Эта камера запрограммирована для вывода 12-мегапиксельных снимков. Фронтальные камеры в смартфонах отличаются.

Анонсированы смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro: SoC Google Tensor, улучшенная камера, быстрая проводная и беспроводная зарядка и цена от $600

Смартфоны позволяют записывать видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду с обработкой HDR или же slow-mo видео в разрешении Full HD с частотой до 240 кадров в секунду. Новый процессор позволяет использовать инструмент редактирования Magic eraser, который автоматически удаляет отвлекающие элементы на снимках.

Анонсированы смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro: SoC Google Tensor, улучшенная камера, быстрая проводная и беспроводная зарядка и цена от $600

Оба смартфона получили большие дисплеи. Версия Google Pixel 6 оснащена 6,4-дюймовым OLED дисплеем разрешением 1080p и частотой обновления 90 Гц. В то же время модель Pixel 6 Pro получила 6,7-дюймовый LTPO AMOLED дисплей с разрешением 1440p, частотой 120 Гц и закруглёнными боковыми гранями.

ХарактеристикиPixel 6Pixel 6 Pro
Дисплей6,4 дюйма AMOLED
FHD+ (2340х1080)
90 Гц, HDR10+
Gorilla Glass Victus		6,71 дюйма LTPO AMOLED
QHD+ (3120х1400)
120 Гц, HDR10+
Gorilla Glass Victus
ПроцессорGoogle TensorGoogle Tensor
ОЗУ8 ГБ LPDDR512 ГБ LPDDR5
Накопитель128/256 ГБ UFS 3.1128/256/512 ГБ UFS 3.1
Основная камераШирокоугольная: 50 Мп, Samsung GN1, f/1.8
Сверхширокоугольная: 12 Мп, f/2.2, угол обзора 114 градусов		Широкоугольная: 50 Мп, Samsung GN1, f/1.8, OIS
Сверхширокоугольная: 12 Мп, f/2.2, угол обзора 114 градусов
Телефото: 48 Мп f/3.5, 4X оптическое увеличение, 20Х цифровое увеличение
Фронтальная камера8 Мп, f/2.011,1 Мп, f/2.2
Батарея4600 мАч
Проводная зарядка: 30 Вт
Беспроводная зарядка: 21 Вт		5000 мАч
Проводная зарядка: 30 Вт
Беспроводная зарядка: 23 Вт
Прочее5G NR (mmWave)
NFC
Ultra-wideband (UWB)
Bluetooth 5.2
Type-C
WiFi 802.11.b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц)
IP68
Стерео динамики		5G NR (mmWave)
NFC
Ultra-wideband (UWB)
Bluetooth 5.2
Type-C
WiFi 802.11.b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц)
IP68
Стерео динамики

Обе новинки получили защиту от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68, сканеры отпечатков пальцев в дисплее, стерео динамики, поддержку быстрой проводной и быстрой беспроводной зарядки. Смартфоны работают под управлением версии Android 12, будут получать обновления ОС на протяжении 4 лет, обновления безопасности – на протяжении 5 лет.

Устройства уже доступны для предварительного заказа, а их фактические поставки начнутся 28 октября. Цена Pixel 6 стартует с отметки $599, а стоимость модели Pixel 6 Pro – с $899.

Источник: The Verge


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