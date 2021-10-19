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Компания Google официально анонсировала свои новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Устройства получили обновлённый дизайн, большие дисплеи, улучшенную камеру и систему-на-чипе собственной разработки, получившую название Tensor.

По заверениям Google, процессор Tensor способен конкурировать с чипсетом Qualcomm Snapdragon 888. Он изготавливается по нормам 5-нанометрового технологического процесса и разбит на три кластера: два «больших» ядра ARM Cortex-X1 с частотой до 2,8 ГГц (у Snapdragon 888 есть только одно ядро Cortex-X1), два «средних» ядра Cortex A76 с частотой до 2,25 ГГц и четыре «малых» ядра Cortex A55 с частотой до 1,8 ГГц. Графическая подсистема выполнена на базе GPU Mali-G78. Чип также содержит специализированные блоки TPU (Tensor Processing Unit) для ускорения обработки задач искусственного интеллекта.

Процессор дополнен оперативной памятью объёмом 8 ГБ (в Pixel 6) или 12 ГБ (в Pixel 6 Pro). Ёмкость встроенного хранилища в базовой конфигурации составляет 128 ГБ. Пользователи могут выбрать версии с хранилищем ёмкостью до 256 ГБ (Pixel 6) или до 512 ГБ (Pixel 6 Pro).

В дизайне новых смартфонов наиболее заметно выделяется блок камер на задней панели. Это довольно таки большой выступ, охватывающий всю ширину смартфона. Он содержит два (Pixel 6) или три (Pixel 6 Pro) модуля. При этом обе модели получили новую стандартную широкоугольную камеру и новую сверхширокоугольную камеру.

Главный модуль выполнен на базе крупного 50-мегапиксельного сенсора, который жёстко запрограммирован для вывода 12,5-мегапиксельных изображений. Сенсор имеет размеры пикселей 1,2 мкм и захватывает на 150% больше света по сравнению с камерой Pixel 5. Основной модуль дополнен объективом с диафрагмой f/1.85, а в версии Pro – ещё и оптической системой стабилизации изображения. Сверхширокоугольный модуль получил 12-мегапиксельный датчик с пикселями размерами 1,25 мкм, объектив с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 114 градусов. Pixel 6 Pro содержит дополнительный 48-мегапиксельный телефото модуль с 4-кратным оптическим увеличением. Эта камера запрограммирована для вывода 12-мегапиксельных снимков. Фронтальные камеры в смартфонах отличаются.

Смартфоны позволяют записывать видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду с обработкой HDR или же slow-mo видео в разрешении Full HD с частотой до 240 кадров в секунду. Новый процессор позволяет использовать инструмент редактирования Magic eraser, который автоматически удаляет отвлекающие элементы на снимках.

Оба смартфона получили большие дисплеи. Версия Google Pixel 6 оснащена 6,4-дюймовым OLED дисплеем разрешением 1080p и частотой обновления 90 Гц. В то же время модель Pixel 6 Pro получила 6,7-дюймовый LTPO AMOLED дисплей с разрешением 1440p, частотой 120 Гц и закруглёнными боковыми гранями.

Характеристики Pixel 6 Pixel 6 Pro Дисплей 6,4 дюйма AMOLED

FHD+ (2340х1080)

90 Гц, HDR10+

Gorilla Glass Victus 6,71 дюйма LTPO AMOLED

QHD+ (3120х1400)

120 Гц, HDR10+

Gorilla Glass Victus Процессор Google Tensor Google Tensor ОЗУ 8 ГБ LPDDR5 12 ГБ LPDDR5 Накопитель 128/256 ГБ UFS 3.1 128/256/512 ГБ UFS 3.1 Основная камера Широкоугольная: 50 Мп, Samsung GN1, f/1.8

Сверхширокоугольная: 12 Мп, f/2.2, угол обзора 114 градусов Широкоугольная: 50 Мп, Samsung GN1, f/1.8, OIS

Сверхширокоугольная: 12 Мп, f/2.2, угол обзора 114 градусов

Телефото: 48 Мп f/3.5, 4X оптическое увеличение, 20Х цифровое увеличение Фронтальная камера 8 Мп, f/2.0 11,1 Мп, f/2.2 Батарея 4600 мАч

Проводная зарядка: 30 Вт

Беспроводная зарядка: 21 Вт 5000 мАч

Проводная зарядка: 30 Вт

Беспроводная зарядка: 23 Вт Прочее 5G NR (mmWave)

NFC

Ultra-wideband (UWB)

Bluetooth 5.2

Type-C

WiFi 802.11.b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц)

IP68

Стерео динамики 5G NR (mmWave)

NFC

Ultra-wideband (UWB)

Bluetooth 5.2

Type-C

WiFi 802.11.b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц)

IP68

Стерео динамики

Обе новинки получили защиту от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68, сканеры отпечатков пальцев в дисплее, стерео динамики, поддержку быстрой проводной и быстрой беспроводной зарядки. Смартфоны работают под управлением версии Android 12, будут получать обновления ОС на протяжении 4 лет, обновления безопасности – на протяжении 5 лет.

Устройства уже доступны для предварительного заказа, а их фактические поставки начнутся 28 октября. Цена Pixel 6 стартует с отметки $599, а стоимость модели Pixel 6 Pro – с $899.

Источник: The Verge