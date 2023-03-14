Google занял второе место с 8% рынка умных часов на фоне общего 18% падения – благодаря поглощению Fitbit (78%) и Pixel Watch (22%)

Несмотря на скромные характеристики Google Pixel Watch, компания всё же пришла к успеху на рынке умных часов – об этом говорят данные Canalys. Согласно им, все умные часы компании занимают второе место по доле на мировом рынке носимых браслетов в четвертом квартале 2022 года. Рыночная категория «носимых браслетов» Canalys включает обычные и умные часы, а также браслеты производства ведущих технологических компаний.

В свежем отчете Google занимает 8% рынка в четвертом квартале 2022 года – достаточно много, чтобы занять место сразу после Apple с ее доминирующими 27,5%. Год назад Google был на четвертом месте.

Разгадка феномена достаточно проста – Google владеет Fitbit, статистика учитывает и ее продажи. Canalys утверждает, что Google отгрузила 880 тыс. единиц Pixel Watch в течение четвертого квартала, поэтому часы составляют лишь 22% от 4 млн поставок носимых устройств Google – остальное количество составляет продукция Fitbit.

Однако продажи Fitbit под управлением Google снижаются. Даже с учетом появления и продаж Google Pixel Watch общие поставки носимых устройств Google на самом деле сократились на 25% по сравнению с прошлым годом. При этом Google активно «каннибализирует» Fitbit. Компания ассимилирует учетные записи Fitbit и объявила об отключении функций геймификации фитнеса «Вызовы» и «Приключения» в конце этого месяца. Компания также лишила часы и браслеты Fitbit поддержки Google Assistant при обновлении линейки в августе прошлого года. Изменения вызвали возмущение клиентов, дальнейшая перспектива Fitbit выглядит сомнительной.

К счастью для Google, дела конкурентов обстоят еще хуже. У прошлогоднего игрока № 2, Xiaomi, продажи упали на 46%. Количество проданных часов Huawei снизилось на 42%. Samsung, находящаяся на 5 месте, потеряла 35%. Даже продажи Apple упали на 17%, что немного ниже общего 18% падения рынка. Падение продаж в значительной степени объясняется «вымиранием» базовых фитнес-трекеров, продажи которых девятый квартал подряд переживают снижение, что составляет -43% в годовом исчислении.

Непривычно вообще видеть Google в топе поставщиков пользовательских гаджетов – обычно их продукция имеет ограниченное распространение. К тому же это единственный крупный поставщик умных часов, который не позволяет выбрать ремешок при покупке, вынуждая всех платить дополнительно за стандартный резиновый из комплекта по умолчанию.

Источник: Ars Technica