С 2023 года новые устройства Fitbit будут требовать привязки к аккаунту Google

С 1 января 2023 года новые гаджеты Fitbit потребуют аккаунт Google — наличие второго станет обязательным условием активации первых; В то же время уже созданные профили Fitbit будут поддерживаться только до 2025 года, после чего для использования фитнес-устройств и смарт-часов компании понадобится аккаунт Google. Эта информация появилась после обновления специального сайта-справки Fitbit by Google.

Fitbit обещает полную прозрачность — точную дату деактивации аккаунтов обещают сообщить через уведомления в приложении, электронной почте и справочных статьях. Возможность перенести данные из аккаунта Fitbit в аккаунт Google должна появиться уже в начале года. То есть, пользователи Fitbit будут примерно два года для переезда. Также разработчики обещают возможность внесения изменений при переносе личных данных. После подключения устройства Fitbit к аккаунту Google пользователи смогут управлять своими данными как по фирменному приложению бренда, так и непосредственно по настройкам Google.

На самом деле, это довольно ожидаемый ход — Google приобрела Fitbit в 2021 году за $2,1 млрд , и с тех пор взяла курс на тесную интеграцию своих сервисов с устройствами Fitbit. Кроме того, по-видимому, уже не осталось пользователей, не имеющих аккаунта Google. Но есть важный нюанс — после затяжной проверки соглашения антимонопольными регуляторами Google пришлось пойти на уступки и взять на себя ряд дополнительных обязательств, в частности, неиспользование данных для целевой рекламы и сохранение технических границ между своим бизнесом и Fitbit. Наверняка юристам Google виднее, однако, учитывая «расположение» Еврокомиссии к американскому гиганту нельзя исключать новое антимонопольное расследование в будущем.

Все указывает на то, что Google купила Fitbit, прежде всего, для стимулирования собственного направления нательных гаджетов — сейчас компания готовится к выходу на рынок смарт—часов с моделью Pixel Watch, которую анонсируют вместе со смартфонами Pixel 7 на презентации 6 октября. Относительно привязки устройств Fitbit к аккаунту Google можно привести пример с Meta/Oculus — в 2020 году материнская компания Facebook также ввела обязательную авторизацию через соцсеть , а в прошлом месяце пользователям VR-гарнитур Quest разрешили отвязать свои устройства от аккаунта Facebook.