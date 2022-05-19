Google запретил популярному файловому менеджеру Total Commander устанавливать apk-файлы вручную

Установка приложений вне Google Play на протяжении многих лет была одной из отличительных черт операционной системы Android. Это делало ее более уязвимой и опасной для угроз. Но такую особенность системы пользователи ценили с момента ее создания. И хотя не похоже, что этот параметр находится под угрозой исчезновения из операционной системы, но на горизонте замаячила определенная угроза, которая может вырасти в полный запрет.

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Google предупредил разработчика файлового менеджера Total Commander о запрете обновления приложения за пределами своего магазина. Как вы знаете, благодаря APK можно не только устанавливать приложения вне магазина Google, но вы также можете обновлять приложения напрямую, без необходимости заходить в магазин, просто установив новую, более современную версию.

Разработчики Total Commander заявили, что Google собирался удалить приложение из магазина Google Play именно по этим причинам. Google разрешил оставить приложение в обмен на то, что оно больше не сможет устанавливать apk-файлы в систему. Это одна из основных функций многих файловых менеджеров Android, и без нее они теряют часть своей привлекательности. И сегодня никто не может гарантировать, что это ограничение со стороны Google не дойдет до других разработчиков различных приложений.

Предупреждение Google звучало так:

«Приложение, распространяемое через Google Play, не может быть изменено, заменено или обновлено каким-либо другим способом, кроме механизма обновления Google Play».

Если эта мера распространиться на все продукты в Google Play, установить какое-либо стороннее приложение на телефон без рута будет невозможно.

Хотя причина этого шага Google до сих пор не ясна, пользователи могут быть обеспокоены тем, что это может стать нормой. В таком случае установка приложений вне Google Play прекратится. Конечно, такой метод является определенным фильтром для вредоносных программ, но они иногда проникают в Play Store.