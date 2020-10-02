Google запускает в Android функцию Hold for Me, чтобы скрасить долгое ожидание на линии





Компания Google рассказала о некоторых новшествах, которые в скором времени станут доступны владельцам Android-устройств. Одно из них призвано сделать более комфортным ожидание на линии при попытке дозвониться в колл-центр.

Как правило, в таких случаях пользователям приходится некоторое время не расставаться с телефонной трубкой и слушать музыку, которая через несколько минут ожидания начинает вызывать не самые приятные эмоции. Ситуация усугубляется во время пандемии коронавируса, когда компании вынуждены сокращать количество операторов в колл-центрах, и время ожидания на линии может существенно увеличиваться.

Чтобы облегчить пользователям длительное ожидание на линии и не допускать их нервных срывов из-за долгого прослушивания одной и той же мелодии, в Google разработали новую функцию для Android. Она получила название Hold for Me. Когда пользователь осуществляет звонок на бесплатный номер, и его переводят в режим ожидания, Google Assistant будет отслеживать звонок вместо пользователя, а тот может заняться своими делами. Когда оператор подключается к звонку, пользователь получит уведомление об этом с помощью звука, вибрации и сообщения на дисплее, а представителя компании попросят подождать, чтобы пользователь мог вернуться к звонку. Также во время удержания звонка можно узнать, что происходит на линии. Отслеживать мелодию или разговор можно с помощью субтитров в режиме реального времени, отображаемых на экране смартфона.

Первоначально функция Hold for Me будет доступна в качестве предварительной версии в США и только для владельцев новых смартфонов Pixel 5 и Pixel 4A 5G. Её можно будет активировать в настройках Google.

Ещё одно новшество – в приложении Google Recorder появились функции для редактирования аудио. Отметим, это приложение доступно на смартфонах Pixel 2 и более новых моделях. Теперь в Google Recorder можно выбрать звуковой фрагмент из записанного файла, а затем вырезать его и удалить из крупного файла или же передать в другое приложение.

Кроме того, можно искать специфические слова в записанном голосовом файле и удалять их. Благодаря этой функции записанную речь (например, интервью) можно очистить от заминок в виде «эээ», «эм» и других бессмысленных речевых вставок или слов-паразитов. Эта функция будет работать в автономном режиме – без интернет-доступа. Об этой возможности было объявлено в блоге, посвященном Pixel 5. Не уточняется, будет ли она работать и на других моделях.

Источник: The Verge 1, 2