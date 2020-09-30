Google представила Pixel 5 и Pixel 4a 5G за $699 и $499 соответственно





Компания Google во время своего мероприятия Launch Night In представила пару новых смартфонов. Модели Pixel 5 и Pixel 4a 5G имеют ряд схожих характеристик и поддерживают связь 5G в двух диапазонах, но при этом отличаются в плане позиционирования.

Смартфон Google Pixel 5 является более премиальным устройством. При этом он получил не флагманский процессор, а чипсет среднего уровня Qualcomm Snapdragon 765G. Это спорный шаг, который понравится далеко не всем потребителям, хотя Google в серии Pixel не гналась за высокой производительностью, и часто устанавливала пониженные частоты процессоров.

Также изменениям подверглась камера. Вместо второго телефото модуля в новинке применяется сверхширокоугольный модуль с 16-мегапиксельным сенсором. За приближение изображения отвечает главный 12,2-мегапиксельный модуль, дополненный оптической системой стабилизации изображения и алгоритмами искусственного интеллекта собственной разработки. Впервые в серии Pixel камера поддерживает запись видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Ещё одним отличием от линейки предыдущего поколения стало отсутствие более крупной модели. Версия Pixel 5 XL не предусмотрена. Её роль выполняет более доступная модель Pixel 4a 5G, которая получила более крупный дисплей, тот же процессор Snapdragon 765G с модемом X52, такую же камеру, как и у модели Pixel 5. Отличия заключаются в других характеристиках. Например, Pixel 4a 5G содержит батарею меньшей ёмкости (3800 мАч против 4000 мАч) и не поддерживает беспроводную и обратную беспроводную зарядку.

В младшей версии на один микрофон меньше, корпус выполнен из поликарбоната. В то же время версия Pixel 5 изготовлена в корпусе из переработанного алюминия и может дополнительно похвастаться защитой в соответствии с рейтингом IP68 и стеклом Corning Gorilla Glass 6. Зато у Pixel 4a 5G есть 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников. Устройства также отличаются объёмом установленной оперативной памяти. Подробные технические характеристики смартфонов Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G представлены в следующей таблице.

Модель Pixel 5 Pixel 4a 5G Операционная система Android 11 Экран 6,0 дюйма, OLED, 2340×1080 пикселей, 432 ppi, 90 Гц, Always on, HDR, Corning Gorilla Glass 6 6,2 дюйма, OLED, 2340×1080 пикселей, 413 ppi, 60 Гц, Always on, HDR, Corning Gorilla Glass 3 Память 8 ГБ ОЗУ LPDDR4 + 128 ГБ флэш-памяти 6 ГБ ОЗУ LPDDR4 + 128 ГБ флэш-памяти Процессор 7-нм SoC Snapdragon 765G (8-ядерный CPU (1×2,4 ГГц Kryo 475 Prime + 1×2,2 ГГц Kryo 475 Gold + 6×1,8 ГГц Kryo 475 Silver), Adreno 620 (625 МГц) и модем 5G (Загрузка: до 3,7 ГБит/с; Отдача: до 1,6 Гбит/с)). Основная камера сдвоена (главный модуль 12,2 Мп, 1,4 мкм, ƒ/1,7, 77°, двухфазный автофокус Dual-Pixel, оптическая и электронная стабилизация изображения + сверхширокоугольный 16 Мп, ƒ/2,2, 1,0 мкм, 107 °

запись видео 1080p 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS, 240 FPS; 4K 30 FPS, 60 FPS Фронтальная камера 8 Мп, 1,12 мкм, ƒ/2,0, 83°

запись 1080p при 30 FPS Датчики Датчик приближения/внешней освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр, сканер отпечатков пальцев, барометр, спектральный датчик и датчик мерцания Связь 2G, 3G, 4G, 5G, USB Type-C (Gen 3.1), Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 + LE, A2DP, NFC, Google Cast SIM Nano-SIM, e-SIM Навигация GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou Аудио Стереодинамики, три микрофона, USB-C, шумоподавление Стереодинамики, два микрофона, разъем 3,5 мм, USB-C, шумоподавление Корпус 100% переработанный алюминий, IP68 Поликарбонат Аккумуляторная батарея 4000 мА·ч, поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт и беспроводной зарядки, а также обратной беспроводной зарядки 3800 мА·ч, поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт Размеры 144,7×70,4×8,0 мм 153,9 x 74,0 x 8,2 мм Масса 151 г 168 г Цена $699 $499

Наконец, отличия заключаются в цене. Старшая и более компактная модель Pixel 5 поступит в продажу по цене $699. Модель попроще, но с более крупным дисплеем – Pixel 4a 5G – можно будет купить по цене $499.

Источник: gsmarena