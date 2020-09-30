Google представила Pixel 5 и Pixel 4a 5G за $699 и $499 соответственно
Компания Google во время своего мероприятия Launch Night In представила пару новых смартфонов. Модели Pixel 5 и Pixel 4a 5G имеют ряд схожих характеристик и поддерживают связь 5G в двух диапазонах, но при этом отличаются в плане позиционирования.
Смартфон Google Pixel 5 является более премиальным устройством. При этом он получил не флагманский процессор, а чипсет среднего уровня Qualcomm Snapdragon 765G. Это спорный шаг, который понравится далеко не всем потребителям, хотя Google в серии Pixel не гналась за высокой производительностью, и часто устанавливала пониженные частоты процессоров.
Также изменениям подверглась камера. Вместо второго телефото модуля в новинке применяется сверхширокоугольный модуль с 16-мегапиксельным сенсором. За приближение изображения отвечает главный 12,2-мегапиксельный модуль, дополненный оптической системой стабилизации изображения и алгоритмами искусственного интеллекта собственной разработки. Впервые в серии Pixel камера поддерживает запись видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду.
Ещё одним отличием от линейки предыдущего поколения стало отсутствие более крупной модели. Версия Pixel 5 XL не предусмотрена. Её роль выполняет более доступная модель Pixel 4a 5G, которая получила более крупный дисплей, тот же процессор Snapdragon 765G с модемом X52, такую же камеру, как и у модели Pixel 5. Отличия заключаются в других характеристиках. Например, Pixel 4a 5G содержит батарею меньшей ёмкости (3800 мАч против 4000 мАч) и не поддерживает беспроводную и обратную беспроводную зарядку.
В младшей версии на один микрофон меньше, корпус выполнен из поликарбоната. В то же время версия Pixel 5 изготовлена в корпусе из переработанного алюминия и может дополнительно похвастаться защитой в соответствии с рейтингом IP68 и стеклом Corning Gorilla Glass 6. Зато у Pixel 4a 5G есть 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников. Устройства также отличаются объёмом установленной оперативной памяти. Подробные технические характеристики смартфонов Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G представлены в следующей таблице.
|Модель
|Pixel 5
|Pixel 4a 5G
|Операционная система
|Android 11
|Экран
|6,0 дюйма, OLED, 2340×1080 пикселей, 432 ppi, 90 Гц, Always on, HDR, Corning Gorilla Glass 6
|6,2 дюйма, OLED, 2340×1080 пикселей, 413 ppi, 60 Гц, Always on, HDR, Corning Gorilla Glass 3
|Память
|8 ГБ ОЗУ LPDDR4 + 128 ГБ флэш-памяти
|6 ГБ ОЗУ LPDDR4 + 128 ГБ флэш-памяти
|Процессор
|Основная камера
|Фронтальная камера
|Датчики
|Датчик приближения/внешней освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр, сканер отпечатков пальцев, барометр, спектральный датчик и датчик мерцания
|Связь
|2G, 3G, 4G, 5G, USB Type-C (Gen 3.1), Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 + LE, A2DP, NFC, Google Cast
|SIM
|Nano-SIM, e-SIM
|Навигация
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou
|Аудио
|Стереодинамики, три микрофона, USB-C, шумоподавление
|Стереодинамики, два микрофона, разъем 3,5 мм, USB-C, шумоподавление
|Корпус
|100% переработанный алюминий, IP68
|Поликарбонат
|Аккумуляторная батарея
|4000 мА·ч, поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт и беспроводной зарядки, а также обратной беспроводной зарядки
|3800 мА·ч, поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт
|Размеры
|144,7×70,4×8,0 мм
|153,9 x 74,0 x 8,2 мм
|Масса
|151 г
|168 г
|Цена
|$699
|$499
Наконец, отличия заключаются в цене. Старшая и более компактная модель Pixel 5 поступит в продажу по цене $699. Модель попроще, но с более крупным дисплеем – Pixel 4a 5G – можно будет купить по цене $499.
Источник: gsmarena