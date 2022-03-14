Google заставил закрыть популярное Android-приложение YouTube Vanced «по юридическим причинам»

YouTube Vanced больше не поддерживается из-за юридических угроз со стороны Google. Создатели популярного приложения для Android объявили 13 марта, что в ближайшие дни проект будет закрыт, а ссылки для скачивания удалят.

Приложение пока останется у тех, у кого оно было ранее установлено, но больше не будет обновлений. И, скорее всего, в ближайшее время и у них Vanced перестанет работать. Создатели программы отметили, что им пришлось свернуть проект «по юридическим причинам».

«Работа Vanced прекращена. В ближайшие дни ссылки на скачивание на сайте будут удалены. Мы знаем, что это не то, что вы хотели услышать, но это то, что нам нужно сделать. Спасибо всем за поддержку на протяжении многих лет», — сказано в твите.

По данным The Verge, недавно Google отправил разработчикам Vanced письмо, которое вынудило их прекратить распространение и разработку приложения.

«Нас попросили удалить все ссылки на YouTube, изменить логотип и удалить все ссылки, связанные с продуктами YouTube», — заявило руководство Vanced.

Приложение YouTube Vanced позволяло смотреть видеоролики без рекламы. Оно было некой альтернатива платной премиум-подписке YouTube Premium, которая официально предоставляет доступ к тем же возможностям (просмотр видео без рекламы, работа в фоновом режиме, скачивание роликов и т.д.). Vanced, по сути, предоставлял несанкционированный доступ к просмотру YouTube-роликов почти без ограничений.