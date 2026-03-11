Intel представила процессоры Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus

Intel представила новые десктопные процессоры Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus, призванные обновить линейку Arrow Lake.





Новые процессы имеют более совершенную архитектуру и повышенную производительность. Intel называет 200S Plus самыми быстрыми на данный момент десктопными процессорами, которые предлагают более высокую производительность в многоядерном режиме за приемлемую цену и ряд новых функций.

Core Ultra 7 270K Plus

Эта модель самая быстрая в линейке. В целом она объединяет 24 ядра. Из них 8 P-ядер на архитектуре Lion Cove и 16 E-ядер с архитектурой Skymont. Максимальная тактовая частота в режиме Boost составляет 5,5 ГГц. Тактовая частота всех ядер в режиме Boost для P-ядер — 5,4 ГГц, для E-ядер — 4,7 ГГц. Объем кэш-памяти L2 — 40 Мб, L3 — 36 Мб. Частота D2D 3,0 ГГц и 4 ядра iGPU с тактовой частотой 2,0 ГГц. Энергопотребление составляет 250 Вт.

Core Ultra 7 270K Plus против 265K:





24 ядра (8+16) против 20 (8+12)

Та же тактовая частота в режиме Boost

+100 МГц All E-Core Boost

36 Мб L3 против 30 Мб L3

40 Мб L2 против 36 Мб L2

3,0 ГГц D2D против 2,1 ГГц D2D

Та самая MTP мощность 250 Вт

$299 против $394 (рекомендованная розничная цена)

Core Ultra 5 250K Plus

Core Ultra 5 250K Plus преемник Core Ultra 5 245K. В целом он получил 18 ядер. Из них 6 P-ядер Lion Cove и 12 E-ядер Skymont. Максимальная тактовая частота в режиме Boost — 5,3 ГГц. Тактовые частоты всех ядер в режиме Boost — 5,1 ГГц для P-ядер и 4,6 ГГц для E-ядер. 36 Мб кэш-памяти L2 и 30 Мб — L3. Частота D2D 3,0 ГГц и 4 ядра iGPU с тактовой частотой 1,9 ГГц. Среднее энергопотребление 159 Вт.

Core Ultra 5 250K Plus против 245K:

18 ядер (6+12) против 14 (6+8)

+100 МГц тактовая частота в режиме Boost

+100 МГц для всех P-ядер

30 МБ L3 против 24 Мб L3

36 Мб L2 против 26 Мб L2

3,0 ГГц D2D против 2,1 ГГц D2D

Та самая MTP мощность 159 Вт.

$199 против $309 (рекомендованная розничная цена)

Технические характеристики Intel Core Ultra 200S «Arrow Lake» и Arrow Lake Refresh Intel Core Ultra 200S «Arrow Lake» и Arrow Lake Refresh

Процессор Ядра/потоки Базовый тактовый генератор (Ядро P/E) Максимальная мощность (Ядро P/E) Кэш (L3 / L2) Поддержка памяти TDP (PL1 / PL2) Цена Core Ultra 9 290K Plus 24/24 (8+16) 3,7 / 3,2 ГГц 5,8 / 4,8 ГГц 36 Мб / 40 Мб DDR5-7200 125 Вт / 250 Вт Отменено Core Ultra 9 285K 24/24 (8+16) 3,7 / 3,2 ГГц 5,7 / 4,6 ГГц 36 Мб / 40 Мб DDR5-6400 125 Вт / 250 Вт $589 Core Ultra 7 270K Plus 24/24 (8+16) 3,7 / 3,2 ГГц 5,5 / 4,7 ГГц 36 Мб / 40 Мб DDR5-7200 125 Вт / 250 Вт $299 Core Ultra 7 265K 20/20 (8+12) 3,9 / 3,3 ГГц 5,5 / 4,6 ГГц 30 Мб / 36 Мб DDR5-6400 125 Вт / 250 Вт $394 Core Ultra 7 265KF 20/20 (8+12) 3,9 / 3,3 ГГц 5,5 / 4,6 ГГц 30 Мб / 36 Мб DDR5-6400 125 Вт / 250 Вт $379 Core Ultra 5 250K Plus 18/18 (6+12) 4,2 / 3,5 ГГц 5,3 / 4,7 ГГц 24 Мб / 26 Мб DDR5-7200 125 Вт / 159 Вт $199 Core Ultra 5 245K 14/14 (6+8) 4,2 / 3,6 ГГц 5,2 / 4,6 ГГц 24 Мб / 26 Мб DDR5-6400 125 Вт / 159 Вт $309 Core Ultra 5 245KF 14/14 (6+8) 4,2 / 3,6 ГГц 5,2 / 4,6 ГГц 24 Мб / 26 Мб DDR5-6400 125 Вт / 159 Вт $294

Добавлено 4 энергоэффективных ядра (E-ядра). Таким образом Core Ultra U7 270K Plus имеет 24 ядра (8P+16E), Core Ultra U5 250K Plus — 18 ядер (6P+12E)

Увеличение частоты D2D до 900 МГц по сравнению с Core Ultra U7 265K и Core Ultra U5 245K, что повышает скорость соединения контроллера ЦП с памятью почти на 1 ГГц, значительно снижая задержку системы и повышая производительность в играх

Новый инструмент бинарной оптимизации Intel, который помогает оптимизировать рабочие нагрузки для повышения IPC процессора и производительности. Даже если рабочие нагрузки были оптимизированы для другого процессора x86, игровой консоли или предыдущих архитектур

Поддержка памяти DDR5 7200 МТ/с по сравнению с 6400 МТ/с на процессорах Intel Core Ultra 200S серии без Plus. Совместимость с профилем BIOS Intel Core Ultra 200S Boost и гарантийная поддержка разгона памяти до 8000 МТ/с

Ранняя поддержка памяти 4-Rank CUDIMM, способной вмещать до 128 ГБ на одном модуле.

Новые функции

Новый инструмент оптимизации бинарных файлов ориентирован на повышение производительности с учетом имеющихся рабочих нагрузок. Он использует IP-ядра компилятора и профилирование Intel для оптимизации производительности библиотек и исполнительных файлов, гарантируя, что ни один процесс не будет пропущен.

Процессоры Intel Core Ultra 200S Plus первыми получат раннюю поддержку памяти CUDIMM DDR5 на некоторых материнских платах. Для этого Intel совместно с партнерами хочет предложить около 12 новых материнок LGA 1851, и 100 вариантов от системных интеграторов. Контроллер памяти Plus обеспечит поддержку процессорами Intel Core Ultra 200S Plus скорости до 7200 МТ/с в стандартном режиме и до 8000 МТ/с в режиме разгона и с гарантией.

Сравнение производительности с Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X

Intel сравнивает Core Ultra 7 270K Plus с Ryzen 7 9700X, а Core Ultra 5 250K Plus — с Ryzen 5 9600X. В многопотоковых средах Plus могут похвастаться вдвое более высокой производительностью при различных рабочих нагрузках. Вполне ожидаемо, поскольку сравниваются 24 ядра и 8 ядер / 16 потоков и 18 ядер и 6 ядер / 12 потоков.

Intel также сравнивает игровую производительность процессора Core Ultra 7 270K Plus с Core Ultra 7 265K Plus. 270K Plus демонстрирует двузначный рост производительности в ряде игр при разрешении 1080p и в среднем примерно на 15% опережает 265K.

В то же время процессор Intel Core Ultra 5 250K Plus в среднем на 13% быстрее в играх по сравнению с Core Ultra 5 245K, а также демонстрирует двузначные показатели улучшения.

Intel Core Ultra 7 270K Plus поступит в продажу по рекомендованной розничной цене $299, а Core Ultra 5 250K Plus — по цене $199.

Источник: wccftech; Intel