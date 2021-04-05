Гороховський: Вже 90 тис. дітей мають спеціальні платіжні картки monobank





Оновленою статистикою щодо виданих дитячих карт monobank 5 квітня поділився співзасновник проєкту Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі — за його словами, на сьогодні вже 90 тис. дітей мають картки monobank.

monobank запустив дитячу картку з батьківським контролем у жовтому кольорі у березні 2020 року. Таким чином, за рік з моменту запуску банківську картку юніора (вікове обмеження — 6+) оформило 90 тис. батьків.

Наприкінці листопада monobank подолав знаковий рубіж в три мільйони клієнтів — досягти цих результатів проєкту вдалось за три роки з моменту запуску. З того часу monobank не публікував оновленої статистики щодо кількості активних карт. Раніше картковий продукт Fintech Band і «Універсал-Банку» показував разючі темпи зростання — кожен місяць він додавав 100+ тис. нових клієнтів. Публікуючи інфографіку за підсумками 2020 року, розробники встановили ціль взяти планку в 5 мільйонів клієнтів вже у 2021 році.

В березні 2020 року monobank презентував сервіс швидкого розрахунку в кафе та ресторанах, яких дозволяє оплатити чек через додаток з попереднім скануванням QR-коду на столику або легким трясінням телефону з відкритим додатком monobank (функція Shake to Pay).