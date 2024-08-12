GPD Pocket 4: первый карманный ноутбук-трансформер на базе AMD Ryzen AI 300 Strix

GPD подготовила к выпуску первое карманное устройство на базе процессора AMD Ryzen AI 300 Strix. Новый ноутбук GPD Pocket 4 получил модульную конструкцию, позволяющую индивидуально настроить устройство под собственные нужды.

Новинка имеет 8,8-дюймовый LTPS-дисплей с разрешением 2,5K, частотой обновления 144 Гц, охватом 97% цветовой гаммы DCI-P3 и яркостью 500 нит. Дисплей сенсорный. Экран можно вращать на 180 градусов, что позволяет использовать устройство как планшет. Таким образом, GPD Pocket 4 представляет собой планшет и ноутбук 2-в-1.

Сердцем Pocket 4 стал гибридный процессор APU AMD Ryzen AI 9 HX 370. Этот чип содержит 12 вычислительных ядер на базе архитектуры Zen 5, 16 ядер интегрированного графического решения на базе архитектуры RDNA 3.5 и нейронный блок NPU с производительностью 50 ТОПС. Процессор имеет конфигурируемый показатель TDP на уровне 20-28 Вт. Конфигурация также включает до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5-7500. Причем 16 ГБ выделено лишь для интегрированной графики Radeon 890M. Компания утверждает, что эта конфигурация обеспечит «плавный игровой опыт». Также предлагается накопитель M.2 2280 емкостью до 4 ТБ.

GPD поделилась некоторыми показателями производительности Pocket 4. В одноядерной производительности чип Ryzen AI 9 HX 370 сопоставим с Ryzen 9 7950X, в многоядерной производительности — Ryzen 9 5950X, а в графических тестах компания сравнивает производительность Radeon 890M iGPU с Intel Arc 140V (представлена в Core Ultra 7 268V).

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Pocket 4 не является игровым устройством. Хотя его можно использовать для игр, в отличие от других устройств GPD, он не имеет встроенного геймпада. Вместо этого у него есть физическая клавиатура и небольшой тачпад. Устройство охлаждается с помощью кулера с одним вентилятором. Встроенная батарея имеет емкость 44,8 Втч. Из интерфейсов доступны один порт USB4, один HDMI 2.1, один USB 3.2 Gen2 (Type-A), один USB 3.2 Gen2 (Type-C), один порт USB 2.0 Type-A и порт LAN 2,5 Гбит/с.

Еще одна интересная особенность — модульный разъем. Пользователи могут заменить задний порт на аналоговый модуль RS-232, модуль KVM, дополнительные разъемы USB. Те, кто желает расширить память, могут воспользоваться слотом для SD-карты. Также предлагается модуль для установки LTE-модема.

Цена и сроки начала продаж GPD Pocket 4 пока что не разглашаются.

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Источник: videocardz

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