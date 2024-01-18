Новости Наука и космос 18.01.2024 в 12:23 comment views icon

Гренландия «тает» быстрее, чем считалось — и теряет более 30 млн тонн льда в час

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Ученые полагают, что дополнительное поступление пресной воды в северную Атлантику может спровоцировать коллапс океанских течений.

Ледовый покров Гренландии тает на 20% быстрее, чем считалось, и, согласно последним исследованиям, теряет 30 млн тонн льда в час из-за климатического кризиса.

На графіку показано, як льодовик Якобсгавн відступав з 1985 року. Темніші фіолетові кольори показують розмір льодовика в минулому, а яскраво-жовтий — останні вимірювання.
На графике показано, как ледник Якобсхавн отступал с 1985 года. Более темные фиолетовые цвета показывают размер ледника в прошлом, а ярко-желтый — последние измерения.

Ученые с помощью искусственного интеллекта проанализировали почти четверть миллиона спутниковых снимков, чтобы сравнить ежемесячное положение ледников Гренландии в период с 1985 по 2022 год — и окончательные данные показали потерю в общей сложности триллиона тонн льда (около 5000 кв. км площади). Из 207 ледников 179 значительно истончились, 27 оставались стабильными, а один даже немного увеличился.

«Почти каждый ледник Гренландии сбросил массу за последние несколько десятилетий», — говорит доктор Чед Грин из Лаборатории реактивного движения NASA в США, руководившем исследованием. «Логично, что если вы сбрасываете пресную воду в северную часть Атлантического океана, то вы, безусловно, получите ослабление Amoc».

Amoc (Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция, включающая и Гольфстрим) — это жизненно важная система течений, помогающая регулировать климат Северного полушария, а ее коллапс может спровоцировать глобальные климатические катаклизмы. В 2021 году исследователи, как вспоминает The Guardian, уже говорили об ослаблении Amoc и тревожных признаках переломного момента для системы течений, а недавнее исследование показало, что по самому худшему сценарию краха можно ожидать уже в 2025 году.

В последнем обновлении отчета, которое добавило и другие измерения ледового покрова Гренландии, речь идет о потере 221 млрд тонн льда ежегодно с 2003-го. Другое исследование добавляет еще по 43 млрд тонн в год — то есть примерно 30 млн тонн в час в среднем.

Гренландский ледяной щит — один из двух ледяных щитов в мире, состоящий из сотен ледников и покрывающий около 80% суши Гренландии. Reuters отмечает, что если он растает полностью, то уровень мирового моря повысится примерно на 7,4 метра.

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Исследование было опубликовано в журнале Nature 17 января.

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