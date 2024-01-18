Новости Игры 18.01.2024 в 14:55 comment views icon

Трейлер GTA 6 опередил Minecraft по просмотрам и стал вторым в истории. У лидера — вдвое больше

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Юрій Орос

Автор новин

Трейлер GTA 6 опередил Minecraft по просмотрам и стал вторым в истории. У лидера — вдвое больше

Дебютный трейлер GTA 6 быстро опередил такие игры как Red Dead Redemption 2 и Cyberpunk 2077, а теперь и Minecraft, став вторым по количеству просмотров на Youtube трейлером видеоигр всех времен. Однако GTA 6 все еще далека от первого места, которое удерживает неожиданная игра — Subway Surfers.

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Трейлер GTA 6, опубликованный 4 декабря 2023 года посмотрели более 168 млн раз. Трейлер Minecraft, опубликованный 6 декабря 2011 года — 167,8 млн. Это ставит GTA 6, которая выйдет на консолях в 2025 году, на второе место по количеству просмотров среди трейлеров видеоигр.

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Но трейлер GTA 6 даже не на полпути до того, чтобы побить рекорд популярнейшего игрового трейлера. Этот рекорд принадлежит мобильному раннеру 2012 года под названием Subway Surfers. Опубликованный в 2012 году, трейлер имеет более 361 млн просмотров. Возможно, когда в 2025 году выйдет GTA 6, ее трейлер пересечет эту отметку.

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Это не должно быть неожиданностью. Subway Surfers – одна из самых популярных игр всех времен, ее скачали более 4 млрд раз. По состоянию на август 2023 года Subway Surfers была пятой самой популярной игрой для Android, передает IGN.

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