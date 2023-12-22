Хакера, который слил кучу материалов Rockstar о GTA 6, бессрочно отправили в психбольницу

Британский судья постановил в четверг, что 18-летний хакер Арион Куртадж представляет «большую опасность для общества», поскольку все еще планирует совершать киберпреступления.

Куртадж опубликовал ряд материалов, которые касались ожидаемого продолжения GTA, включая видео, изображения и код. В конце концов, преступление обошлось Rockstar в миллионы долларов, пишет BBC.

Вместе с хакерской группой Lapsus$ он также нападал на Uber и NVIDIA.

Куртадж, страдающий аутизмом, тем временем открыто заявил, что будет совершать преступления и в дальнейшем, как только выйдет на свободу. Согласно решению судьи, хакера отправляют в психбольницу на бессрочное пребывание.

Команда защиты Куртаджа утверждала, что преступления «не нанесли серьезного ущерба разработчику игры», ссылаясь на огромный успех просочившихся в сеть видео. В сентябре прошлого года хакер обнародовал 90 видеозаписей геймплея GTA 6, несмотря на то, что тогда находился под охраной полиции из-за взлома NVIDIA и британского оператора связи BT/EE.

Официальный трейлер GTA 6 вышел в начале декабря, набрав сотни миллионов просмотров, несмотря на опубликованные хакерами видео. В Rockstar Games говорят, что потратили $5 миллионов на восстановление после нападения.