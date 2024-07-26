GTA 6 под угрозой — профсоюз объявляет забастовку актеров игр против искусственного интеллекта

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Профсоюз SAG-AFTRA объявил о забастовке актеров игр против использования искусственного интеллекта. Она может повлиять на такие релизы, как GTA 6 и Call of Duty: Black Ops 6.

Забастовка направлена против студий, которые работают над использованием искусственного интеллекта, чтобы заменить реальных актеров озвучки. Список включает некоторые из крупнейших компаний: издателей Take 2 и Activision, а также разработчиков, Insomniac и WB Games. Это означает, что забастовка может ударить по GTA 6 и Call of Duty: Black Ops 6, которые готовятся к релизу.

Хотя захват голоса и движений для подобных проектов иногда выполняется за годы до выпуска, впереди есть игры, о которых еще не было объявлено. Они также могут пострадать от забастовки.

SAG-AFTRA признает, что компании, против которых объявлена забастовка, были готовы найти компромисс по 24 из 25 требований. Однако последним пунктом, который её спровоцировал, стало использование искусственного интеллекта. Профсоюз настаивает, что защита от ИИ является необходимой частью для привлечения актеров к играм.

«Мы не будем соглашаться на контракт, который позволяет компаниям злоупотреблять ИИ в ущерб нашим участникам. … Когда эти компании серьезно пойдут на то, чтобы предложить соглашение, с которым наши участники смогут жить и работать, мы будем готовы к переговорам», — говорит президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер.

Национальный исполнительный директор и главный переговорщик SAG-AFTRA Данкан Крабтри-Айрланд выразил разочарование тем, что соглашения не удалось достичь. Он не понимает, что именно стало причиной разрыва между сторонами, несмотря на то, что большинство переговоров прошли хорошо.

«Честно говоря, это ошеломляет, что эти игровые студии ничему не научились с прошлого года — что наши участники будут требовать справедливого отношения к искусственному интеллекту, и общественность поддерживает нас в этом».

На сайте SAG-AFTRA есть возможность узнать, актеры каких игр объявили забастовку, хотя это не очень поможет с необъявленными тайтлами. Разработчики и издатели, которые намерены работать с актерами SAG, должны будут подписать новые временные соглашения, одобренные SAG-AFTRA, обеспечивающие защиту для вовлеченных актеров.

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Источники: SAG-AFTRA, Dexerto

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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