«Живой» трейлер Call of Duty: Black Ops 6 — геймплей покажут 9 июня

На YouTube-канале Xbox опубликован «живой» трейлер предстоящей игры Call of Duty: Black Ops 6. Он демонстрирует, как различные исторические лидеры, такие как бывший президент США Билл Клинтон и бывший президент Ирака Саддам Хусейн, обсуждают природу войны в тени.

Полноценный анонс игры состоится 9 июня 2024 года в рамках Xbox Games Showcase и Call of Duty: Black Ops 6 Direct. Тогда же стоит ожидать демонстрацию геймплея. Однако уже сейчас известно, что Call of Duty: Black Ops 6 появится в Xbox Game Pass со дня релиза. Эту информацию официально подтвердили Microsoft и Activision.

«Мы рады подтвердить, что участники Game Pass смогут погрузиться в Call of Duty: Black Ops 6 в первый день с помощью Game Pass», — говорит Меган Сперр, старший руководитель сообщества Xbox Game Pass.

Ранее в этом месяце Microsoft обсуждала, стоит ли включать новые релизы серии Call of Duty в Game Pass. Некоторые в компании опасались, что доход, полученный от типовых продаж Call of Duty, будет подорван, если игра появится в сервисе подписки Game Pass. Activision традиционно продает копии Call of Duty, по цене около $70 или больше. При этом расходится в среднем более 20 млн копий.

В соответствии с обязательствами Microsoft, Call of Duty останется мультиплатформенной франшизой. То есть игроки на Xbox, PlayStation и ПК с Windows смогут приобрести игру, когда она выйдет позже в 2024 году.

Курс English For IT: Communication від Enlgish4IT. Почни легко працювати та спілкуватися з мультикультурними командами та міжнародними клієнтами. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Інформація про курс

Источник: windowscentral