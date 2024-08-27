GTA: Tokyo — амбициозный проект Rockstar, который так и не увидел свет

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Компания Rockstar Games рассматривала возможность создания продолжения GTA 3, действие которого должно было разворачиваться в Токио. Но в итоге решила придерживаться уже знакомых локаций.

Эта информация появилась благодаря изданию TimeExtension, которое обратилось к анонимному источнику, бывшему сотруднику Rockstar, чтобы подтвердить находки датамайнеров.

Идея разработки GTA в Токио возникла после частых визитов сооснователя Rockstar Сэма Хаузера в Японию во время рекламной кампании GTA 3. Токио казался интересным и увлекательным городом для новой игры серии, что могло бы придать ей свежее дыхание.

Однако реализация проекта столкнулась с рядом препятствий. Главными проблемами стали логистика и культурные особенности. Команде разработчиков пришлось бы провести длительное время в Токио для детального картографирования города. Кроме того, возникли сложности с адаптацией характерной для серии сатиры к японским реалиям и созданием соответствующего нарратива.

В конце концов, Rockstar решила держаться проверенного пути. Вместо экспериментов с новой локацией, компания сосредоточилась на развитии уже знакомых игрокам городов, представленных в первой части Grand Theft Auto. Это решение привело к созданию Grand Theft Auto: San Andreas в 2004 году, которая стала одной из лучших игр в истории.

Несмотря на то, что идея GTA в Токио так и не воплотилась, она до сих пор вызывает интерес у фанатов серии. Хотя существует успешная серия Yakuza, демонстрирующая открытый мир Токио, она существенно отличается от GTA по стилю и геймплею. Возможно, в будущем Rockstar все же решится на создание GTA с азиатским колоритом.

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Grand Theft Auto 3 вышла в 2001 году. Эта игра стала революционной для серии GTA и всей игровой индустрии. GTA 3 перенесла франшизу в 3D-мир. Действие разворачивалось в Либерти-Сити — городе, созданном по образу Нью-Йорка. Игра установила новые стандарты для проектов с открытым миром. Она дала игрокам невиданную ранее свободу действий, интересный сюжет и сатирический взгляд на американскую культуру. Успех GTA 3 укрепил позиции Rockstar Games среди ведущих разработчиков и определил будущее серии на годы вперед.

Напомним, недавно геймеры заметили намек на точную дату выхода GTA 6 в рекламном ролике Rckstar.

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Источник: Gamesradar

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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