Новости Кино 04.06.2024 в 10:10 comment views icon

Amazon снимает сериальную адаптацию Like a Dragon: Yakuza — первый сезон выйдет на Prime Video 25 октября

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Amazon снимает сериальную адаптацию Like a Dragon: Yakuza — первый сезон выйдет на Prime Video 25 октября

Оказывается, Amazon работает над экранизацией игровой франшизы SEGA Like a Dragon: Yakuza и готовится выпустить готовый результат уже этой осенью.

Режиссерами Like a Dragon: Yakuza выступили Такэ Масахару («Любовь за 100 йен») и Такимото Кенго («Камен Райдер»), а главную роль исполнил Рёма Такеути («Камен Райдер»). Сценаристы проекта — Шон Крауч, Накамура Юго, Йосида Ясухиро и Ямада Кана.

Сериал добавят на Amazon Prime Video двумя партиями по три эпизода: первая выйдет 25 октября, а вторая — 1 ноября. Like a Dragon: Yakuza будет доступен в версиях с субтитрами и с дубляжем на 30 языках.

Сюжет сериала Like a Dragon: Yakuza охватывает два периода времени (1995 и 2005 гг.) и расскажет о жизни воина из семьи якудза с сильным чувством справедливости, долга и человечности.

Yakuza: Like a Dragon — серия компьютерных ролевых игр, изданная SEGA, которая показывает жизнь «свирепых, но страстных гангстеров» из огромного развлекательного района Камурочо и демонстрирует современную Японию и драматические истории таких ярких персонажей, как Казума Кирю.

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