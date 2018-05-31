Хакера, причастного ко взлому Yahoo по заказу российских спецслужб, приговорили к 5 годам тюремного заключения

23-летнего хакера из Канады Карима Баратова, уроженца Казахстана, приговорили к пяти годам лишения свободы. Суд признал его виновным во взломе Yahoo в 2014 году, который затронул 500 млн пользователей.

Впервые имя Карима Баратова, известного также как Карим Таловеров и Карим Акехмет Токбергенов, засветилось, когда двум бывшим сотрудникам ФСБ России было предъявлено обвинение в организации кибератаки на Yahoo. Следствие считает, что они наняли Баратова и других хакеров с целью доступа к почтовым аккаунтам американских и российских журналистов, чиновников, сотрудников финансовых служб и влиятельных компаний, представителей частного бизнеса и прочих интересующих лиц.

Баратов использовал метод фишинга для получения паролей от учётных записей, которые затем продавал своим российским кураторам. Власти считают, что таким образом хакер заработал примерно $1,1 млн. Суд постановил выплатить по $250 тыс. за каждое обвинение (в общей сложности $2,25 млн.), а также возместить материальный ущерб всем пострадавшим.

«Приговор отражает всю серьёзность проблемы найма хакеров для взлома аккаунтов. Хакеры, такие как Баратов, делают своё дело, не обращая внимания на преступные цели людей, которые их нанимают. Они являются главным инструментом, используемым преступниками для добычи персональной информации незаконным путём. Приговор Баратову, предусматривающий до пяти лет тюремного заключения – это сигнал о том, что участие в кибератаках, спонсируемых государствами, в конце концов приведёт к серьёзным последствиям», – заявил прокурор Алекс Тсе (Alex G. Tse).

Баратов признал свою вину в девяти рассматриваемых случаях. Он также признал, что с 2010-го по 2017-й годы взломал более 11 тыс. почтовых аккаунтов, 80 из них связаны с российскими спецслужбами. Тем не менее, хакер заявил, что не осознавал размер ущерба от своих действий и не знал, что работает на ФСБ.

Источник: engadget