Half-Life установила новый рекорд по количеству одновременных игроков в Steam ─ результат бесплатной раздачи

На выходных исполнилось 25 лет с релиза игры Half-Life. К этому событию Valve устроила бесплатную раздачу игры в сервисе Steam и выпустила юбилейное обновление с исправлениями, дополнительным контентом и поддержкой современных решений.

Все это возродило интерес аудитории к 25-летней игре. Об этом свидетельствуют данные сервиса steamdb. Судя по данным графика активности, всплеск активности совпал с выходом юбилейного обновления и началом бесплатной раздачи Half-Life (эти события обозначены буквами C и D на графике). В результате количество одновременных игроков в Steam уже вечером в пятницу выросло с типичных нескольких сотен до 14,9 тыс.

К субботнему вечеру еще больше пользователей заинтересовались игрой, в результате чего количество одновременных игроков подскочило еще более чем в 2 раза и превысило 31 тыс., установив рекорд. Дальше ─ больше. Воскресный вечер привлек к игре Half-Life еще больше пользователей, хотя темп прироста был уже не столь существенным, как в предыдущие дни. Тем не менее количество одновременных игроков достигло значения 33471, что стало новым рекордом за все время существования Half-Life.

На момент подготовки материала (в будний день) в Half-Life играют 10,5 тыс. человек одновременно. Это примерно в 20 раз превышает показатели, которые фиксировались до выхода юбилейного обновления и бесплатной раздачи игры.