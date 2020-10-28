Harley-Davidson анонсировала электровелосипед Serial 1 и запускает отдельную компанию для выпуска таких устройств

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Компания Harley-Davidson подготовила к выпуску электрический велосипед Serial 1. Более того, именитый производитель мотоциклов даже выделяет своё подразделение по созданию электровелосипедов в отдельную компанию под названием Serial 1 Cycle.

Название Serial 1 является отсылкой к Serial Number One, названию старейшего известного мотоцикла Harley-Davidson, созданного в 1903 году. Дизайн велосипеда с белыми шинами, кожаными седлом и ручками, а также глянцевой чёрной рамой также перекликается с внешним видом первого прототипа. Однако кроме фотографий и общих фраз о новинке пока ничего не известно. Harley-Davidson не спешит делиться техничесткими характеристиками своего электровелосипеда. Судя по фотографиям, Serial 1 имеет мотор среднего привода, систему ременного привода (возможно, долговечную систему Gates Carbon), аккумулятор в раме, фару и задние фонари в раме.

Новая компания образовалась из Центра разработки продукции, где небольшая группа «страстных энтузиастов мотоциклов и велосипедов» работала над проектированием и разработкой электрического велосипеда, «достойного имени Harley-Davidson».

Как ожидается, электрический велосипед Harley-Davidson Serial 1 поступит в продажу в марте 2021 года. Однако его ориентировочная цена пока не называется.

Источник: The Verge