Helldivers 2 установила новый рекорд среди игр PlayStation Studios на Windows-ПК ─ 150 тыс. одновременных игроков в Steam

В минувшие выходные Helldivers 2 преодолела рубеж в 150 тыс. одновременных игроков в Steam, чего не достигала ни одна предыдущая игра PlayStation на ПК. Этот результат более чем в 2 раза превышает предыдущий рекорд числа одновременных пользователей для одной игры PlayStation Studios на ПК ─ чуть более двух лет назад в God of War было зарегистрировано более 73 тыс. одновременных игроков.

Helldivers 2 — это кооперативная игра, разработанная Arrowhead Game Studios и изданная PlayStation Studios. Большинство миссий в ней чрезвычайно сложны для одиночного прохождения, даже на низких уровнях сложности. Прохождение становится существенно проще, когда 3 или 4 человека объединены в одну команду.

Helldivers 2 также уверенно стартовала в общих продажах. Генеральный директор Arrowhead Game Studios Йохан Пилестедт в Х (Twitter) подтвердил, что на данный момент продано около миллиона копий игры на PlayStation 5 и ПК с Windows.

Well… We are around a million right now, but yes. The gap is still very large.

— Pilestedt (@Pilestedt) February 11, 2024