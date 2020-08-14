Хенрик Фискер подписал меморандум о сборке электрокроссовера Fisker Ocean с австрийской компанией Magna Steyr, которая уже производит электрокроссовер Jaguar I-Pace





Предприниматель Хенрик Фискер ведет проект электрокроссовера Fisker Ocean весьма интересным образом. Для начала он долго и красочно расписывал достоинства своего детища, затем открыл предзаказы и только в самом конце объявил технические характеристики новинки. Как выяснилось немного позже, Фискер рассчитывает использовать в качестве основы платформу Volkswagen MEB (но финальной договоренности еще нет), а на днях появились новости о том, что производственные мощности Хенрик также планирует использовать на стороне.

По данным СМИ, компания Хенрика Фискера подписала меморандум о взаимопонимании с австрийском компанией Magna Steyr, согласно которому последняя будет собирать электрокроссоверы Fisker Ocean на своей фабрике в Граце (Австрия) начиная с четвертого квартала 2022 года.

Компания Magna Steyr является достаточно крупным и известным лицензионным сборщиком, в частности, на ее мощностях в данный момент собираются такие модели, как Mercedes-Benz G-Class, BMW 5 Series, Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, BMW Z4 и Toyota Supra. Ранее компания собирала BMW X3, Jeep Grand Cherokee, Mercedes-Benz SLS AMG, Peugeot RCZ и т.д.

Заключенный договор не является обязательным для исполнения, так как Fisker рассматривает и других сборщиков, но в любом случае сборку своего первого электромобиля (а к 2025 году их будет уже четыре) компания собирается отдать на аутсорс. Принять окончательное решение Хенрик Фискер намерен в ближайшие месяцы.

Во всей этой истории есть ложка дегтя — первая компания Хенрика Фискера (в данный момент известна под названием Karma Automotive) обанкротилась не в последнюю очередь из-за неверной оценки рыночной ситуации, так что смелый план с заимствованием платформы Volkswagen и сборкой Fisker Ocean на стороне в реальности может оказаться провальным.

Источник: InsideEV’s